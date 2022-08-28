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Samsun’da 8 yaşındaki çocuğa tutunan kene hastanede çıkarıldı
Samsun’da 8 yaşındaki çocuğun koltuk altına tutunan kene hsstanede sağlık ekibi tarafından tutunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık 28.08.2022, 10:30
Samsun’da 8 yaşındaki çocuğun koltuk altına tutunan kene hsstanede sağlık ekibi tarafından tutunduğu yerden çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun’un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde ikamet eden 8 yaşındaki E.A.’nın koltuk altına turunan kene ailesi tarafından fark edildi. Ailesi tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen çocuğa tutunan kene hastanede sağlık ekipleri tarafından tutunduğu yerden çıkarıldı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yol açıp ölümlere neden olan kenelerin evlerde kendi imkanlarla çıkartılmaması gerektiğini hatırlatan uznanlar kene tutunan kişilerin sağlık kuruluşlarına başvurmalarını istediler.
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