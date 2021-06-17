Samsun’da 3 gündür aşılama rekoru kırılıyor

Samsun’da art arda 3 gündür aşılama rekoru kırılıyor. Son 24 saatte Samsun’da 18 bin 977 kişi aşılandı.

Türkiye genelinde eski normale dönüşün daha erken olması için aşılama çalışmalarına hız verildi. SGK’lı çalışanlara aşılanma hakkının verilmesiyle birlikte de Türkiye’de ve Samsun’da aşılama rekorları kırılmayı başlandı.

Samsun’da ilk olarak 15 Haziran’da 10 binden fazla kişiye aşı yapılarak o zamana kadarki en çok günlük aşı kapasitesine ulaşıldı. 16 Haziran’da bu rekor 15 binden fazla kişiye aşı yapılarak kırılırken, 17 Haziran’da ise son 24 saatte aşı yapılan kişi 18 bin 977 oldu ve yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun’daki Organize Sanayi Bölgelerinde mobil aşı merkezleri kurarak, sanayi çalışanlarını yerinde aşılaması da aşılanma oranlarının artmasında önemli bir etken olurken Samsun’da 17 Haziran itibariyle 410 bin 733 birinci doz, 276 bin 70 ikinci doz olmak üzere toplam 686 bin 803 doz aşı uygulandı.

Günlük aşı kapasitesi 21 binin üstüne yükseltilen Samsun’da kapasitenin tamamının kullanılması hedefleniyor.