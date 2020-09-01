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Samsun’da 262 corona hastası evinde bulunamadı
Samsun İl Sağlık Müdürü, şehirde corona virüsü testi pozitif çıkan ya da şüpheli temas nedeniyle evlerinde karantinada olması gereken 262 kişinin konutlarında bulunamadığını söyledi.
Sağlık 01.09.2020, 16:52
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Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, son 20 gün içerisinde yapılan kontrollerde 262 corona virüslü veya temaslı kişinin evlerinde karantinada bulunmadığını söyledi.
Ayrıca Oruç, yapılan denetimler sonucunda bir pozitif hasta evde bulunması gerekirken evden çıktığını ve şehirler arası yolculuğa çıkacağını da öğrendiklerini belirtti.
Oruç, sözlerini şöyle sürdürdü:
* Ekiplerimizin dikkati sayesinde otobüse binmeden bu vatandaşımızı aldık. Bu tarz vakaları çok görüyoruz. Marketlere, eczaneye veya komşusuna giden, hasta ziyaretini kabul eden vatandaşlarımızı görüyoruz. Duyarlı olalım.
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