Samsun’da 2023 yılının ilk 3 ayında 6 milyon kişiye sağlık hizmeti

Samsun’da 2023 yılının ilk 3 ayında sağlık hizmeti alan hasta sayısı nüfusun 5 katını buldu. Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde 6 milyon hastaya sağlık hizmeti verildi. Kamu, özel ve üniversite hastanelerinde muayene olan hastaların yüzde 72’si kamu hastanelerinden hizmet aldı.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre 2023 yılının ilk 3 ayında Samsun ve diğer illerden gelen toplam 6 milyon kişi kamu, özel hastane ve aile hekimliklerinden sağlık hizmeti aldı. 2023 yılında en çok muayene yapan hastanelerin başında 732 bin 961 hasta sayısı ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi yer alırken, 356 bin 118 hasta sayısı ile Gazi Devlet Hastanesi ikinci sırada yer aldı. Bu hastaneleri 322 bin 508 hasta ile Çarşamba Devlet Hastanesi, 291 bin 862 hasta sayısı ile Bafra Devlet Hastanesi, 144 bin 601 hasta sayısı ile Vezirköprü Devlet Hastanesi takip etti. Ayrıca 2023 yılının ilk 3 ayında kamu hastanelerinde 280 bin 704 kişi ise diş muayenesi oldu.

Kamu hastanelerinde günlük 25 bin hastaya muayene

Samsun’da bulunan kamu hastaneleri günlük 25 bin hastaya muayene hizmeti verdi. 2023 yılının ilk 3 ayında hastalardan 104 bin 728’i tomografi, 70 bin 152’si ise MR hizmetine ulaştı. 38 bin hasta kamu hastalarında yatarak tedavi gördü. 2023 yılının ilk 3 ayında 598 bin kişi kamu hastanelerinin acil servislerinde hizmet aldı. İlk 3 ayda büyük ve orta olmak üzere 18 bin 686 kişiye ameliyat hizmeti verildi. 2023 yılının ilk ayında 2 milyon 912 bin vatandaş ise aile hekimliklerinde hizmet aldı. İlk 3 ayda Samsun’da bulunan 51 acil servis istasyonunda görev yapan 79 ambulans 30 bin 221 vakaya ulaştı.