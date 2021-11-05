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Samsun’da 15-35 yaş arası 10 kişiden 4’ü koronaya karşı korumasız

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, 15-35 yaş arası genç nüfusun istedikleri düzeyde aşı olmadığına dikkat çekerek, "10 kişiden 6’sı koruma altında, 4’ü korumasız durumda" dedi.

Sağlık 05.11.2021, 14:14
Samsun’da 15-35 yaş arası 10 kişiden 4’ü koronaya karşı korumasız

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, 15-35 yaş arası genç nüfusun istedikleri düzeyde aşı olmadığına dikkat çekerek, "10 kişiden 6’sı koruma altında, 4’ü korumasız durumda" dedi.

Samsun aşı haritasında mavi kategoride yer alsa da 15-35 yaş arası genç nüfus istenilen düzeyde aşı olmuyor. Gençlere yönelik aşı kampanyasına devam eden İl Sağlık Müdürlüğü, 5-6 Kasım tarihlerini ’Genç Aşı Günleri’ olarak düzenledi. Samsun’un farklı noktalarına kurduğu aşı merkezleri ile özellikle gençleri aşıya davet eden müdürlük, aşı kampanyası çalışmalarına devam ediyor.

’Genç Aşı Günleri’ hakkında bilgi veren Müdür Muhammet Ali Oruç, 15-35 yaş grubunda 377 bin hedef nüfus olduğunu söyledi. Oruç, 377 bin hedef nüfustan ise birinci doz korona aşısı yaptıranların sayısının 290 bin kişi iken, ikinci doz aşı olanların sayısının ise 230 bin olduğunu açıkladı.

"Gençlerimizi aşıya çağırıyoruz"

Atakum Körfez Marina önünde 15 - 35 yaş arası nüfustaki aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Müdür Oruç, "Yaklaşık 2 yıldır korona ile mücadelemizi yapmaktayız. Geldiğimiz noktada korona virüsle en önemli silahımız aşıdır. Aşıyla ilgili Samsun’da 1. ve 2. dozda mavi oranı yakaladık. Burada baktığımızda 15 -35 yaş arası genç nüfus dediğimiz gençlerimizin istediğimiz düzeyde aşı olmadığını görmekteyiz. Yaklaşık olarak bu yaş grubunda 377 bin hedef nüfusta vatandaşımız var. Bunların birinci dozu yaptıran 290 bin kişi var. İkinci dozu yaptıran da 230 bin kişi var. Baktığımız zaman 10 kişiden 4’ünün ya aşısını tam yaptırmamış olduğunu ya da hiç aşı olmadığını görüyoruz. Yani 10 kişiden 6’sı koruma altında, 4’ü korumasız durumda. Bu gençlerimiz ister istemez yaşlılarla birlikte oldukları zaman, aşı olmayanlara veya kronik hastalıkları olanlara negatif yönde etki etmektedirler. Biz burada özellikle gençlerimizi aşıya çağırıyoruz. Yetişkinler, büyükler aslında görevlerini yaptılar. Bunların hepsi aşı oldular. Gençlerimiz de aşı olarak aşının koruma kalkanına sahip olmalarını istiyoruz. Samsun’da farklı noktalarda alışveriş merkezleri, Atakum marinada, tramvay istasyonlarında aşı noktaları oluşturduk. Bu noktalar gençlerimizin anlık aşı olmaları için kuruldu" diye konuştu.

Oruç, gençleri aşıya çağırdıklarını sözlerine ekledi.

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