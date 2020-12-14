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Samsun’a artık HES kodu ile girilebilecek

Samsun’un 3 ana giriş noktası olan Ankara, Ordu ve Sinop karayolu girişlerinde kolluk kuvvetleri Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapacak. HES kodu riskli çıkan vatandaşlar şehre alınmayacak.

Sağlık 14.12.2020, 15:33 14.12.2020, 15:51
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Samsun’a artık HES kodu ile girilebilecek

Samsun’un 3 ana giriş noktası olan Ankara, Ordu ve Sinop karayolu girişlerinde kolluk kuvvetleri Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapacak. HES kodu riskli çıkan vatandaşlar şehre alınmayacak.

Korona virüs vakalarının yüksek oranda artış gösterdiği Samsun’da ilave tedbirler alındı. Samsun Valiliği aldığı yeni karar ile kolluk kuvvetleri şehrin ana giriş noktalarında HES kodu sorgulaması yapacak. HES kodu riskli çıkan vatandaşların Samsun’a girişine izin verilmeyecek.

"Samsun’da filyasyon ekiplerini 200’den 240’a çıkardık"

Samsun’daki korona virüs tablosu ve alınan yeni tedbirlerle ilgili İhlas Haber Ajansı’na(İHA) açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, "Samsun’da şu an için kritik bir safhadayız. Geçen hafta durumumuzu Sağlık Bakanımız birkaç defa ifade etmişti. Samsun’da filyasyon ekiplerini güçlendirdik. 200’den 240’a çıkardık. Karantinada olması gerekenlerin emniyet ve jandarma vasıtasıyla kontrollerini yapıyoruz. HES kodu denetimlerini artıyoruz. İki tane daha PCR cihazı getirdik. Birisini Çarşamba ilçemize, diğerini Bafra ilçemize kuruyoruz. Onların şu an kuruluş çalışmaları devam ediyor. Testleri hızlandırmış olacağız” dedi.

“Şehrimize 3 girişinde HES kodu sorgulanacak”

Yoğun bakımda hat safhaya ulaştıklarına dikkat çeken Vali Dağlı, “Yeni tedbirler alıyoruz. Samsun’un girişlerinde HES kodu uygulaması getiriyoruz. Şehrimize 3 girişinde HES kodu sorgulanacak. Bu çok önemli ve yeni bir uygulama. Sokağa çıkma yasaklarında akşam ve sabahları olmak üzere suistimal edenler olabiliyor. Bunlara kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Şehirde tesadüfi, kime denk geleceği belli olmayacak şekilde HES uygulaması yapacağız" diye konuştu.

"İlaç kullanmanın mücadelesini yapıyoruz"

Samsun’da korona virüs artma sebeplerinin başında yapılan ev ziyaretleri geldiğini anlatan Vali Dağlı, "Rehavete kapılmayalım. Samsun olarak bu işi titizlikle ve dikkatle takip etmek durumundayız. Bu süreci vatandaşlarımızın desteği ve yardımı olmadan kesinlikle sürdürmemiz mümkün değil. Vatandaşlarımızdan duyarlılıklarının hat safhada olmasını rica ediyorum. Şu anda Samsun için rakamlar aynı düzeyde seyrediyor. Değişik algılar da var. Örneğin ilaç kullanmama. Biz bunun mücadelesini de veriyoruz. ’İlaç kullanmayan veya ilacın zararlı olduğu şeklinde’ bazı dezenformasyonlar yayımlandı. Kesinlikle vatandaşlarımızın bunlara itibar etmemesini rica ediyoruz. İlacı kullananlarda şifa bulmanın ne kadar kısa zamanda olduğunu gördük. Aksi takdirde yoğun bakım hastası haline gelebiliyorlar. Mutlaka doktorun verdiği ilaçların tamamının tam tekmil kullanılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

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