Samsun Yeşilay 400 kişinin hayatını değiştirdi

Yeşilay Samsun Şube Başkanı ve İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Samsun Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin açıldığı 11 Ağustos 2020 tarihinden bu zamana kadar toplamda 400 kişinin hayatını değiştirdiğini söyledi.

Yeşilay; alkol, tütün, kumar ve teknoloji bağımlılıklarıyla ulusal ve uluslararası alanda mücadele ediyor. Türkiye genelinde 120 şubesi bulunan Yeşilay’ın "Şubeler Hizmet İçi Eğitim Toplantıları" sürüyor. Bu çerçevede Yeşilay Stratejik İletişim Müdürü Özlem Güler Ünal, Yeşilay Stratejik İletişim Direktörü Egemen Akyüz ve Yeşilay Samsun Şube Başkanı Muhammet Ali Oruç, basın mensupları ile bir araya geldi. Yapılan toplantıda Samsun’da ve ulusal alanda Yeşilay’ın yaptığı faaliyetler anlatıldı. İlk olarak Yeşilay ile ilgili bilgilendirme videosu izletildi.

Yeşilay 400 kişinin hayatını değiştirdi

Toplantıda konuşan Yeşilay Samsun Şube Başkanı Dr. Muhammet Ali Oruç, “Bağımlılıklarından kurtulmak için danışan insanlarımıza; 115 Hattı ile telefonla ve Samsun Yeşilay Danışmanlık Merkezimizde yüz yüze destek oluyoruz. Samsun Yeşilay Danışmanlık Merkezi, açıldığı 11 Ağustos 2020 tarihinden, bu zamana kadar toplamda 400 kişinin hayatını değiştirdi. Danışanlarla toplam 1716 görüşme gerçekleştirildi. Sosyal hizmet destek sayımız 971, yaptığımız sosyal etkinlik sayısı ise 68’dir. Yeşilay Danışmanlık Merkezimize başvurusu sayısını 136 ile en çok tütün oluşturdu. Madde için 79, kumar için 66, alkol için 64, internet içinse 13 insanımız destek almak için Samsun Yeşilay Danışmanlık Merkezimize başvurdu. Böylece karanlığın çıkmazından, tertemiz bir geleceğe adım attılar. 2022 yılı Ocak-15 Kasım 2022 tarihleri arasında Samsun Yeşilay Şubesi olarak 860’ı yetişkin, 548’i öğrenci toplam bin 408 kişiye Temel Bağımlılık ve Yeşilay Tanıtımı konularında bilgilendirme yapıldı. Samsun Yeşilay Şubesi olarak 01 Ocak-15 Kasım 2022 tarihine kadar 13 etkinlik düzenledik ve 20 etkinliğe de katılım sağladı. Bu etkinliklerin toplumun her kesimini kapsayan, herkesi bilinçlendiren etkinlikler olması ise tek gayemizdi. Kimi zaman üniversite kampüslerinde, kimi zaman denetimli serbestlik merkezinde kimi zaman da cezaevinde; Yeşilay’ımızın halk sağlığı ve savunuculuk çalışmaları vatandaşlarımız tarafından tecrübe edildi. Samsun Yeşilay Şubesi olarak ‘10. Yeşilay Bisiklet Turu’na aktif katılım sağladık. Ayrıca ‘Kendin İçin İyi Bir Şey Yap Yaz Şenliği’, ‘Dünya Tütünsüz Günü Etkinlikleri’, ‘Ben Olsaydım Temalı Bağımlıkla Mücadele Çalıştayı’ katılmaktan mutluluk duyduğumuz etkinliklerden sadece birkaçıdır. Bafra Gençlik Merkezi’nde ise afiş sergisi organize ederek kültürel etkinliklerin de içerisinde bulunduk” diye konuştu.

Ortak bir dil ve iletişim stratejisi

Muhammet Ali Oruç’un konuşmalarının ardından Yeşilay Stratejik İletişim Müdürü Özlem Güler Ünal bir sunum yaptı. Ünal yaptığı sunumda, “Bağımlılık bir halk sağlığı sorunudur. Bu yüzden anlatmak ve farkındalık sağlamak gerekiyor. Ortak bir dil ve iletişim stratejisi belirlemek gerekiyor. Bu da ancak birlikte mücadele ile mümkündür. Medyada bu anlamda bize en büyük desteği veren tarafta oluyor. Yapılan bağımlılıklarla ilgili yapılan haberler özendirici, normalleştirici, akla getirici, yönlendirici ve ayrıştırıcı olmamalıdır. Bu tarz haberlerde güven duygusu verilmelidir” şeklinde konuştu.

Toplantı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.