Samsun Valisi’nden Ayancık’ta sağlıkçılar ve vatandaşlara moral

İçişleri Bakanlığı tarafından sel felaketinin yaşandığı Sinop’un Ayancık ilçesindeki çalışmaları koordine etmek için görevlendirilen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, yeniden hizmet vermeye başlayan Ayancık Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek sağlık çalışanları ve vatandaşa moral verdi.

Sel felaketinde zarar gören ancak yürütülen gayretli ve yoğun çalışmalar neticesinde yeniden hizmet vermeye başlayan Ayancık Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulunan Vali Dağlı, polikliniğe gelen vatandaşlara ’geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Ayancık’ta her anlamda hayatın normale dönmesi için çalışmaların kesintisiz bir şekilde devam ettiğini belirten Dağlı, sağlık çalışanlarıyla da sohbet ederek yanlarında olduklarını vurguladı.