Samsun Valisi Dağlı: “Vaka sayısında 61. sıraya kadar geriledik”

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, korona virüsü vaka sayısında 100 bin kişide 30,97 vaka oranını yakaladıklarını ve 61. sıraya gerilediklerini söyledi.

İllere göre haftalık vaka sayıları (100 binde) açıklandı. Açıklanan verilere göre Samsun’da vaka sayısı 100 bin nüfusta 30,97’ye düştü. Vali Dağlı, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Vali Dağlı açıklamasında, “Değerli Samsunlular; Samsun olarak yakaladığımız ve istikrarlı bir şekilde her geçen hafta etkisini daha belirgin hissettiğimiz düşüş eğilimini devam ettirerek 100 bin kişide 30.97 vaka oranını yakaladık ve 61. sıraya kadar gerilemeyi başardık. Kademeli normalleşme döneminde sizlerin tedbir ve kurallara gösterdiğiniz hassasiyetle elde ettiğimiz bu başarıyı kalıcı hale getirerek, güneşli yaz aylarının keyfini doyasıya yaşayabilmek en büyük arzumuz. Yarın itibarıyla aşı randevularında yaş sınırının 25’e inmesi ile birlikte vaka sayılarımızın çok daha aşağılara ineceğine ve eski günlerimize döneceğimize inancımız tam. Korona virüsle mücadele konusunda alınan tedbirlere bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da hassasiyet göstereceğinize inanıyor, desteğiniz için hepinize teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyorum” dedi.