Samsun Tabip Odası sahaya indi, vatandaşlara aşı çağrısı yaptı: "Tereddüt etme aşı ol"

Samsun Tabip Odası vatandaşların akıllarındaki korona aşısı ile ilgili tereddütleri gidermek için sahaya indi. Tabip Odası insanları aşı olmaya davet ederken İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise kurduğu aşı standında aşı yaptı.

Samsun’un en işlek caddelerinden biri olan İstiklal (Çiftlik) Caddesi’nde toplanan Samsun Tabip Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Samsun Şubesi üyeleri vatandaşların hem aşıyla ilgili akıllarındaki soruları yanıtladı, hem de bilgilendirici broşür dağıttı. Korona virüs aşısı olmak isteyen vatandaşlar, cadde üzerinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan stantlarda aşı oldu.

Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Funda Furtun ise aşı çağrısı yaparak, "Ya tüm insanlık hep birlikte dayanışma içinde tek vücut hareket edeceğiz, ya da sevdiklerimizin gözlerimiz önünde hastalığa yakalanmalarını izleyeceğiz" dedi. Türkiye nüfusun en az 60 ile 70 milyonun çift doz aşılanması gerektiğini belirten Fundan Furtun, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hepimizi birebir ilgilendiren yaşamsal bir sağlık sorunuyla karşı karşıyayız. Bu sorun tek başımıza çözebileceğimiz bir durum değil. Tüm insanlığın kol kola, omuz omuza üstesinden gelebileceği bir sağlık sorunudur. 11 Mart 2020’de DSÖ Covid-19’u pandemi olarak ilan edildiğinde dünyada toplam 120 bin vaka ve 5 bin ölüm olmuştu. Sonrasında yerkürede neredeyse pandemiden etkilenmeyen yer kalmadı. Salgın sürecinde 17 ayda 210 milyon vaka ve 4,5 milyona yakın ölüm oldu. Bu şartlar altında dünya nüfusunun yüzde 40 ile 70’i bağışık olmadan pandeminin bitmesi mümkün görünmüyor. Aşı olmasa bu salgının daha yıllarca süreceğini, virüsle karşılaşan nüfusun en az yüzde 1-3’ünün; duyarlı gruplar için yüzde 10-30 kadarının ölebileceğini söyleyebiliriz. Ayrıca virüs insanlar arasında yayıldıkça, daha bulaşıcı olan ve doğal bağışıklıktan kaçabilen varyantlar ortaya çıkıyor. Bu nedenlerden hızla ve kritik eşikte bağışıklık geliştirecek aşılama yapmak pandeminin yol açtığı okulsuzluk, açlık, işsizlik gibi ağır hasarlar nedeniyle de zorunludur. Bu salgının durdurulabilmesi için hesaplanan kritik eşik, nüfusun yüzde 75’inin aşılanmasıdır. Türkiye için, en az 60-70 milyon kişinin çift doz aşılanmış olması gerekmektedir" diye konuştu.

"Tavsiyemizi en net biçimde ortaya koyuyoruz, tereddüt etme aşı ol"

"Haydi Samsun aşıya" diyerek çağrı yapan Dr. Furtun, "Bizler sağlık çalışanları olarak mesajı eğmeden, bükmeden iletiyoruz. Ya dayanışma içinde olun ya da hastalıkla. Karar sizindir. İşte bu noktada pandemi mücadelesinde en önemli silahımız ’aşı’ büyük bir anlam kazanıyor. O halde şu soruyu her birimiz kendimize soralım. Pandemi mücadelesinde aşı olmak bireysel bir tercih midir, yoksa her birimizin toplumsal sorumluluğu mudur? Hepimizin sadece kendi sağlığımız için değil; çocuklarımız, ailemiz, sevdiklerimiz ve tüm insanlık için aşı olması bir gereklilik ve toplumsal sorumluluktur. Eğer aşı olmamayı bireysel tercih olarak görüyorsanız, lütfen annenizin, babanızın, evladınızın, kardeşinizin, sevdiğinizin gözlerine bakarak bir kez daha düşünün. Onlara karşı yüreğinizde duyacağınız sorumluluk duygusunu duyumsayın. İnanıyorum ki o zaman toplumsal sorumluluğumuzun dayanılmaz ağırlığıyla bireysel aşı olma tercihini kullanacaksınız. Samsun Tabip Odası olarak bu konuda düşüncemizi ve tavsiyemizi en net biçimde ortaya koyuyoruz. Tereddüt etme aşı ol" şeklinde konuştu.

Konuşmasın ardından sağlıkçılar vatandaşları bilgilendirmeye devam etti.