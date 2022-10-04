Samsun Şehir Hastanesi’nin kaba inşaatı yüzde 75 tamamlandı

Sağlık Bakanlığı’nın öz kaynaklarıyla yapılan 900 yataklı Samsun Şehir Hastanesi’nin kaba inşaatının yüzde 75’i tamamlandı. Genel inşaatının ise yüzde 29’u bitti.

Karadeniz Bölgesi’nin en büyük sağlık yatırımlarından biri olan, Yap-İşlet-Devret modeli kullanılmayan, Samsun’un Canik ilçesine inşa edilen Samsun Şehir Hastanesi inşaatında fiziki gerçekleşmede yüzde 75 oranına ulaşıldı. 1 milyar 69 milyon TL yatırım bedelli ve 900 yataklı Samsun Şehir Hastanesi inşaatı hızla yükselirken tamamlandığında bölgenin en büyük hastanelerinden biri olacak.

Nitelikli hizmet

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Muhammet Ali Oruç, hastane inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Hastane inşaatı hakkında bilgi veren Muhammet Ali Oruç, ”Samsun Şehir Hastanesi’nin inşaatı gayet hızlı bir şekilde devam etmektedir. Şuanda birinci kulemiz neredeyse bitmek üzere. İkinci kulemiz ve ameliyathane kısımları da yapım aşamasında. Çalışmalar hızla devam ediyor. Biz de bugün buraya gelerek değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Baktığımız zaman kaba inşaatın yüzde 75’i gerçekleşmiş olarak görülüyor. Toplamda tüm inşaatın aşamasına baktığımız zaman yüzde 29 gibi bir seviyedeyiz. Bundan sonraki süreçte ince işler ve kalan kısımlar çok hızlı bir şekilde yapılacak. 900 yataklı Samsun Şehir Hastanesi Samsun’a, Karadeniz Bölgesi’ne ve sağlık turizmi anlamında da çevre ülkelere hizmet vermiş olacak. Hastanenin bünyesinde onkoloji hastanesi, kalp damar cerrahisi hastanesi, nöroloji inme merkezi, çeşitli özellikli birimleriyle beraber toplamda 900 yatakla hizmet verecek. 900 yatağın 200’ü yoğun bakımda hizmet verecek. Hastanede 40 tane ameliyathane olacak. Üst düzey gelişmiş cihazlarımızla nitelikli bir hizmet sunmuş olacağız” dedi.