Samsun Şehir Hastanesi’nde fiziki gerçekleşme yüzde 25

Samsun Şehir Hastanesi inşaatında fiziki gerçekleşme yüzde 25’e, betonarme gerçekleşme oranı ise yüzde 51’e ulaştı.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda hastane inşaatının son durumu hakkında bilgi aktarıldı. “Samsun sağlığının yeni yıldızı ‘Samsun Şehir Hastanesi’ hızla yükseliyor" başlığı ile yapılan paylaşımda şu bilgiler verildi:

“Fiziki gerçekleşme oranı yüzde 25, betonarme gerçekleşme oranı yüzde 51. 900 yatak, 320 poliklinik odası, 188 yoğun bakım ünitesi ve 40 ameliyathane.”