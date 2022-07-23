Son Dakika
Samsun Şehir Hastanesi yüzde 55’e ulaştı
Samsun Şehir Hastanesi kaba inşaatında fiziki gerçekleşme yüzde 55 oranına ulaştı.
Sağlık 23.07.2022, 10:48
Samsun Şehir Hastanesi kaba inşaatında fiziki gerçekleşme yüzde 55 oranına ulaştı.
Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Canik ilçesinde bulunan Samsun Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Müdür Oruç, çalışmaların son durumu hakkında firma yetkililerden bilgi aldı. Hastanenin kaba inşaatının yüzde 55 oranında tamamlandığı, çalışmaların hızla devam ettiği öğrenildi.
Samsun Şehir Hastanesi 900 yatak, 320 poliklinik odası, 188 yoğun bakım ünitesi ve 40 ameliyathaneye sahip olacak.