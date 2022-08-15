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Samsun Sağlık Müdürlüğü: “Her 4 kişiden 1’i randevusuna gelmedi”

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun’da 2022 yılı ilk 6 ayında MHRS üzerinden muayene randevusu alan her 4 kişiden 1’inin randevusuna gelmediğini açıkladı.

Sağlık 15.08.2022, 11:02
Samsun Sağlık Müdürlüğü: “Her 4 kişiden 1’i randevusuna gelmedi”

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun’da 2022 yılı ilk 6 ayında MHRS üzerinden muayene randevusu alan her 4 kişiden 1’inin randevusuna gelmediğini açıkladı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, “Samsun’da 2022 yılı ilk 6 ayda MHRS üzerinden muayene randevusu alan her 4 kişiden 1’i randevusuna gelmedi. Daha fazla vatandaşımızın randevulara ulaşabilmesi için, lütfen gelemeyeceğiniz randevularınızı MHRS 182’den iptal ediniz” uyarısına yer verildi.

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