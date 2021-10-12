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Samsun ikinci doz aşıda ’mavi’ oldu

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "İkinci doz korona virüs aşısını yaptıranların oranı yüzde 75’e yükseldi. Artık toplumsal bağışıklığa her zamankinden çok daha yakınız" dedi.

Sağlık 12.10.2021, 21:36
Samsun ikinci doz aşıda ’mavi’ oldu

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "İkinci doz korona virüs aşısını yaptıranların oranı yüzde 75’e yükseldi. Artık toplumsal bağışıklığa her zamankinden çok daha yakınız" dedi.

Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılama devam ediyor. Samsun’da ikinci doz aşısını yaptıranların oranı yüzde 75’e yükselerek mavi kategorideki düşük riskler arasında yerini aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Vali Dağlı, " Sizlerin desteği ve sağlık çalışanlarımızın gayretleriyle bu akşam itibarıyla ilimiz genelinde ikinci doz korona virüs aşısını yaptıranların oranı yüzde 75’e yükseldi ve mavi kategorideki düşük riskli iller arasındaki yerimizi alarak, artık toplumsal bağışıklığa her zamankinden çok daha yakınız. Bu güzel gelişme vesileyle aşının gücüne inanarak ilk fırsatta aşısını yaptıran tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Henüz ilk doz aşısını yaptırmamış veya ikinci dozunu geciktirmiş olan vatandaşlarımızdan hassasiyet göstererek bir an önce aşılarını yaptırmalarını önemle istirham ediyorum. Ayrıca, aşı oranları yükselmesine rağmen tedbirlere uyumun azalmasıyla birlikte vaka sayılarında meydana gelen artışın önüne geçebilmek adına tüm hemşehrilerimizi maske, mesafe ve temizlik kurallarına bir süre daha titizlikle uymaya davet ediyorum" diye konuştu.

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