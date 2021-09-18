Samsun aşılamada 6. sıraya yükseldi

Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 18 il arasındaki aşılama tablosunda 8. sırada yer alan Samsun, son 14 günde aşılama oranı yüzde 4 artınca 6. sıraya kadar yükseldi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, son Günlük Kovid-19 Tablosu’nu paylaştı. Tabloya göre en az 1 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus yüzdesinde Karadeniz Bölgesi’nde en yüksek aşılama oranına sahip il Amasya oldu. En az aşılama oranına sahip il Gümüşhane olurken, Samsun ise yüzde 85,1 aşılama oranı ile 6. sırada yer aldı. Öte yandan 18 ilin yer aldığı Karadeniz Bölgesi’nde Bayburt ve Gümüşhane (sarı) hariç diğer 16 ilin hepsi aşılamada mavi kategoride yer alıyor.

Karadeniz Bölgesi’ndeki iller arasında en çok aşılama Amasya’da yapıldı. Yüzde 89,8 aşılama oranına sahip Amasya’yı yüzde 87,1 ile Ordu takip etti. Yüzde 86,6 aşılama oranına sahip Artvin ve Giresun 3. sırayı paylaştılar. Yüzde 86,4 aşılama oranına sahip olan Bartın 5. sırada yer aldı. Karadeniz’in en büyük ile olan Samsun yüzde 85,1 aşılma oranı ile 6. sırada yer aldı. Yüzde 85 aşılama oranına sahip olan Sinop ve Rize 7. sırayı paylaştılar. 8. sırada yer alan Bolu’nun aşılama oranı yüzde 85,9 oldu. 10. sırayı paylaşan Çorum ve Zonguldak’ın aşılama oranı yüzde 84,8 oldu. Yüzde 84,4 aşılama oranına sahip olan Trabzon 12. sırada yer aldı. Kastamonu yüzde 84,2 ile 13’üncü, Tokat yüzde 82,6 ile 14’üncü, Karabük yüzde 82,1 ile 15’inci, Düzce yüzde 81 ile 16’ncı, Bayburt yüzde 72 ile 17’inci ve Gümüşhane ise yüzde 65,7 aşılama oranı ile son sırada yer aldı.

Türkiye genelinde 1. doz aşı yapılma oranı yüzde 84,58 oldu. 2. doz aşı yapılma oranı yüzde 67,24 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşı toplamı ise 104 milyon 593 bin 216 oldu.