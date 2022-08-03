Samsun 2022’nin ilk 6 ayında nüfusunun 7 katı kadar hasta baktı

Samsun’da bulunan sağlık tesisleri 2022 yılının ilk 6 ayında 9 milyona yakın hastaya muayene hizmeti verdi. İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Yıl sonuna kadar bu rakamın 17 milyonun üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.

Bünyesinde bulundurduğu sağlık tesisleriyle bölgenin sağlık yükünü çeken Samsun sadece şehre değil çevre illerden gelen vatandaşlara da sağlık hizmeti sunuyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yatırımlarla sağlık tesislerinin her geçen gün hizmet sunma imkanı genişliyor. Bu çerçevede sağlık tesislerine her yıl hasta başvurusu artıyor. Kamu ve özel sağlık tesislerinin 2022 yılı ilk 6 ay hizmet verilerine bakıldığında ise muayene sayısının 9 milyona yaklaştığını görüldü.

"Bir vatandaş sağlık tesislerinde neredeyse 13 kez hizmet aldı"

Veriler üzerinde bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr.Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "İlçelerimizde süren hastane ve diş sağlığı merkezi inşaatlarımız dışında, il merkezimizde de Samsun Şehir Hastanemiz hızla yükseliyor. Samsun olarak hem hızla büyüyen bir kent olmamız hem de Amasya, Ordu, Sinop, Tokat ve Çorum gibi çevre illerdeki hastaların ilimize tedavi için gelmesi nedeniyle, her yıl artan bir hasta başvurusuyla karşı karşıyayız. 2022 yılı ilk 6 ay muayene verilerine baktığımızda aile hekimliklerimiz ve hastanelerimizde yapılan toplam muayene sayısının 9 milyona yaklaştığını görüyoruz. Yıl sonuna kadar bu rakamın 17 milyonun üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu durum geçtiğimiz yıla oranla yüzde 30 civarında bir hasta başvurusu artışıyla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Bu büyük bir talep artışı. İlimizde ortalama muayene müracaat sayısı 12,9. Yani bir vatandaşımız sağlık tesislerimizde neredeyse 13 kez hizmet alıyor. Bu rakamın Türkiye ortalaması 9,8 düzeyinde. İlimiz bu yönüyle de Türkiye ortalamasının yüzde 30 üzerinde bir hizmet sunuyor" diye konuştu.

"Acil Servis müracaat sayılarımız da yine ilk 6 ay itibariyle 1,5 milyona yaklaştı"

Acillere başvurular hakkında bilgi veren Müdür Oruç, "Bu 1,5 milyon başvuruda acil vaka olarak kabul edilen ve sarı / kırmızı alanlarda tedavi alan hasta sayımız yüzde 75 düzeyindedir. Acil olmayan, yani poliklinik hastası diye adlandırabileceğimiz hasta yüzdemiz ise yüzde 25 düzeyindedir. Yani ilimizde acile başvuran her 4 hastamızın neredeyse 1’i acil hastası değildir" şeklinde konuştu.

"Tomografi ve MR sayıları"

Çekilen tomografi ve MR sayıları ile ilgili Müdür Oruç şu bilgileri paylaştı: "Yine ilk 6 ayda vatandaşlarımızın hastalıklarının teşhis ve tedavisi için ilimizde tüm sağlık tesislerimizde yaptırdıkları tetkik sayılarına baktığımızda, vatandaşlarımızın 417 bin tomografi, MR ve 330 bin ultrason çektirme imkânı bulduğunu görüyoruz. Neredeyse her 3 vatandaşımızdan 1’inin tomografi ya da MR çektirdiğini; her 4 vatandaşımızdan 1’inin ultrason tetkikine ulaştığını gösterir bu rakamlar, muayene rakamlarıyla birlikte değerlendirildiğinde, sağlık çalışanlarımızın ne kadar özveriyle hizmet sunmaya çalıştığını bize gösteriyor. Bu özverili hizmeti 3 bin 414’ü hekim olmak üzere ilimizdeki toplam 21 binin üzerinde sağlık çalışanımızla vermeye çalışıyoruz. Sağlık çalışanlarımızın özverili hizmetiyle ortaya çıkan bu rakamlar, ilimizin bölgenin sağlık üssü olarak hizmet verdiğini, Samsun’un Karadeniz Bölgesi’nin Sağlıktaki Lokomotifi olduğunu bize bir kez daha gösteriyor. Bu başarıyı ortaya çıkaran sağlık çalışanlarımıza halkımız ve şahsım adına teşekkürü bir borç biliyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde tamamlanacak Samsun Şehir Hastanesi, Bafra Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Çarşamba ve Canik Diş Sağlığı Merkezleri gibi önemli sağlık yatırımlarıyla halkımıza daha geniş bir sağlık hizmeti sunma şansını da bulacağız"

2021 yılı verileri

Samsun’da 2021 yılında devlet ve özel hastanelerin polikliniklerine 8 milyon 577 bin 407 kişi başvurmuştu. Aile hekimlerinin polikliniklerine ise 5 milyon 189 bin 752 kişi tedavi olmak için gitti. Toplamda 2021 yılında 13 milyon 767 bin 159 hastanın hastaneye başvurduğu Samsun’da bul yıl bu rakamın 17 milyon olması bekleniyor.