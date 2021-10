Samsun 2. doz aşılamada ortada ada gibi kaldı

SAMSUN (İHA) – Samsun çevresinde bulunan illerden Ordu, Amasya ve Sinop 2. doz aşılamada ‘mavi’ kategoride yer alırken, Samsun ise ‘sarı’ kategoride yer alarak ortada ada gibi kaldı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Günlük Kovid-19 tablosunu paylaştı. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus yüzdelerine göre Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 18 ilde 7 il mavi, 9 il sarı ve 2 il de turuncu kategoride yer aldı. Karadeniz’de en az 2 doz aşı olmuş nüfus yüzdesinin en yüksek olduğu il yüzde 78,3 ile Amasya oldu. Amasya haricinde Ordu, Bartın, Giresun, Zonguldak, Artvin ve Sinop’ta mavi kategoride yer aldı. Samsun, mavi kategoride yer alan Ordu, Amasya ve Sinop’un arasında sarı renkle ada gibi kaldı.

Kastamonu, Çorum, Samsun, Bolu, Tokat, Trabzon, Rize, Karabük ve Düzce en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus yüzdesine göre sarı kategoride yer alırken, Gümüşhane ve Bayburt ise turuncu kategoride yer aldı.

Karadeniz’de en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus yüzdesi, sırasıyla şu şekilde oluştu:

“Amasya yüzde 78,3. Ordu yüzde 78,2. Bartın yüzde 76. Giresun yüzde 75,9. Zonguldak yüzde 75,7. Artvin yüzde 75,3. Sinop yüzde 75,1. Kastamonu yüzde 73,4. Çorum yüzde 73,1. Samsun yüzde 72,7. Bolu yüzde 72,4. Tokat yüzde 71,9. Trabzon yüzde 71. Rize yüzde 70. Karabük yüzde 69,3. Düzce yüzde 66,3. Gümüşhane yüzde 62,4 ve Baryburt da yüzde 58,2.”

Türkiye genelinde en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus yüzdesine göre 2. doz aşı yapılma oranı yüzde 72,11 oldu. 1. doz aşı yapılma oranı yüzde 86,90 olurken, 1., 2. ve 3. doz toplamı 109 milyon 925 bin 744 oldu.

"İkinci dozda sıkıntımız devam ediyor"

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, vaka sayındaki artışa dikkat çekerek şu açıklamayı yapmıştı:

“İlimizde Kovid-19 vaka sayılarımız altı haftadır düzenli bir artış gösteriyor. 14 Ağustos’ta yüz binde 160,54 olan vaka sayımız, bu hafta itibariyle yüz binde 271,22 seviyesine ulaştı. Bu artış sonucunda, tüm vatandaşlarımızın ilin anlık vaka durumunu takip edebileceği Sağlık Bakanlığımızın Hayat Eve Sığar(HES) uygulamasında, Samsun artık kırmızı renge büründü. Bu duruma rağmen insanlarımız böyle bir tablo yokmuş gibi maske ve mesafe kurallarına uymadan sosyal hayatlarına devam ediyor. Sanki il olarak, aşının koruma gücünün sınırlarını keşfetmeye çalışıyor gibiyiz. Aşı, vaka artışına rağmen, şimdiye kadar hastane yatışlarından tüm Samsunluları korudu ve korumaya devam ediyor. Ancak bu tablo sonsuza kadar süremez. Lütfen bu sınırı artık zorlamayalım. Birinci doz aşı oranında yüzde 87’ye ulaşsak da, ikinci dozda sıkıntımız devam ediyor. İkinci doz aşı verilerine baktığımızda özellikle 35 yaş altı gençlerimizde hedef nüfusa göre ikinci doz aşı oranının düşük olduğunu, yüzde 48 düzeyinde kaldığını görüyoruz. Bu 35 yaş altı gençlerimizden aşı hakkına sahip her iki kişiden birinin aşısını tamamlamadığı anlamına geliyor. Bu rakam 35 yaş üstü hedef nüfusumuzda yüzde 81’in üzerinde. Yani 35 yaş üstünde aşı hakkı olan her on vatandaşımızın 8’i iki doz aşısını yaptırmış durumda. Aradaki bu oransal farkı kapatmak için ilimizde gençlerimize büyük görev düşüyor.”