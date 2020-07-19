Şampiyon Medipol Başakşehir

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor'a mağlup oldu ve Başakşehir'i yakalama şansını kaybetti. Başakşehir ise, devam eden maçta kaybetse bile 2019-2020 sezonu şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

14. dakikada Caiçara'nın sağdan yaptığı ortada savunmadan seken top, sağ çaprazdaki Crivelli'de kaldı. Bu futbolcunun çıkardığı topu ceza sahasında kontrol eden Elia'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

16. dakikada Epureanu'nun hatalı pasında araya giren Kravets'in ceza sahasının sağ çaprazında, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yerden yaptığı vuruşta top uzak kale direğinin dibinden auta gitti.

19. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Elia'nın pasıyla penaltı noktasının gerisinde topla buluşan Mahmut Tekdemir'in vuruşunda, savunmada Sapunaru'ya da çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

31. dakikada Hasan Hüseyin'in ceza yayının gerisinde kullandığı serbest vuruşta top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

33. dakikada Hes Kablo Kayserispor ceza sahasında oluşan karambol sonrasında Medipol Başakşehirli futbolcular, Sapunaru'nun topa elle müdahale ettiğini ileri sürerek penaltı itirazında bulundu. Video Yardıcı Hakem (VAR) odasıyla yaptığı görüşmenin ardından saha kenarına gelerek pozisyonu monitörden izleyen hakem Ali Şansalan, Sapunaru'nun topa elle müdahale ettiğini belirterek penaltı kararı verdi.

36. dakikada Visca'nın kullandığı penaltı atışında, kaleci Lung sağına gelen topu çıkartarak gole izin vermedi.

Medipol Başakşehir, maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

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