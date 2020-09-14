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Samandağ’da PTT şubesi karantinaya alındı

HATAY'IN SAMANDAĞ İLÇE MERKEZİNDE BULUNAN PTT ŞUBESİNDE GÖREV YAPAN BİR PERSONELİN COVİD-19 TESTİNİN POZİTİF ÇIKMASININ ARDINDAN PTT ŞUBESİ KARANTİNAYA ALINDI

Sağlık 14.09.2020, 12:46
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Samandağ’da PTT şubesi karantinaya alındı

Hatay’ın Samandağ ilçe merkezinde bulunan PTT şubesinde görev yapan bir personelin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından şube karantinaya alındı.

Edilinen bilgiye göre, Samandağ ilçe merkezinde bulunan PTT şubesinde görev yapan bir personelin Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine ilçede bulunan tek PTT şubesi kapatılarak hizmetler geçici süre ile askıya alındı. PTT şubesinin camına, ikinci bir emre kadar kapatıldığı yazısı asıldı.

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