Samandağ alkol kullanımında Türkiye’de zirvede

Hatay’ın Samandağ ilçesinin, hayat boyu en az bir kez alkol kullanımında yüzde 91,6 ile Türkiye’de ilk sırada yer aldığı ortaya çıktı.

Samandağ Belediyesi Psikolojik Danışmanlık ve Yaşam Merkezi Sorumlusu Uzman Psikolog Ali Toprak, ilçedeki bütün liselerde, yaklaşık 2 bin öğrenciyle yapılan alkol, sigara, nargile ve uyuşturucu madde kullanım yaygınlığı ve risk faktörlerinin incelenmesi adlı bilimsel araştırmalarının sonuçlandığını belirtti. Toprak, "Yapılan araştırma bize, lise gençliğinde alkol, sigara, nargile ve uyuşturucu madde kullanımının oldukça yaygın olduğunu göstermektedir. Çalışmalar, madde kullanımının genç yaşlarda başlaması ve yaygınlaşması nedeniyle risk gruplarının başında gelen gençler üzerinde yoğunlaşmış olduğundan, bu çalışma ilçemiz açısından büyük bir önem taşımaktadır" dedi.

Uzman Psikolog Ali Toprak, dikkat çeken araştırma sonuçlarını şöyle açıkladı:

"Yaşam boyu en az bir kez alkol kullanımı yüzde 91,6 ile Türkiye’de zirve, Avrupa’da ise en yüksek üçüncü veriye sahibiz.

Esrar kullanım oranı yüzde 10 ile Türkiye’de liselerde yapılmış araştırmalarda en yüksek orana sahibiz.

Psikoaktif madde kullanımı yüzde 16,6 ve yasadışı psikoaktif madde kullanımı yüzde 12,9 olarak bulunmuştur.

Gençler arasında hayat boyu en az bir kez nargile kullanımı yüzde 69,8 olarak saptanmıştır. Bu oran nargile kullanımı yoğun olan Suriye ve Ortadoğu ülkelerinin üzerinde.

Öğrenciler arasında hayat boyu en az bir kez sigara kullanımı yüzde 40,4 olarak bulunmuştur."