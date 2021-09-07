Salgınla mücadelenin fedakâr savaşçıları: İkiz hemşireler

Kırıkkale’de ikiz hemşireler; Ümran ve İrem Argana (23), yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadelede gece gündüz demeden özveriyle çalışıyor.

Kırıkkale’nin Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli ikiz hemşireler; Ümran ve İrem Argana (23), ilkokul, lise ve üniversite eğitimlerini birlikte tamamladı. 8 ay önce de aynı kurumda hemşirelik mesleğine başladı. Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisine karşı da ön cephede fedakârca savaşıyorlar. İkiz hemşirelerin tek temennisi ise güz dönemine kadar aşılama çalışmalarını tamamlayıp, pandemiden güzel bir şekilde çıkmak.

"Beraber özverili çalışıyoruz"

İHA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Ümran Argana, virüsten kurtuluşun tek çaresi aşı olduğun belirterek, “Her zaman bizim hedefimiz aynı yönde oldu. İnsanlara faydamız olması için sağlık sektörünü çok istemiştik. O da üniversite hayatımızda nasip oldu. İş hayatımızda beraber olacağımıza da ihtimal vermiyorduk. Bu sefer ayrılırız demiştik ama Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde mesai arkadaşı oldu. Beraber güzel çalışıyoruz, beraber özverili çalışıyoruz. Bir birimize katkımız çok fazla ikiz olduğumuz zaman gücümüzün daha fazla olduğuna inanıyoruz. Ayrılmayı düşünmüyoruz, inşallah da bu şekilde devam eder” dedi.

"Çok şaşırıyorlar"

Vatandaşlardan da güzel tepkiler aldıklarını dile getiren Ümran hemşire, “Aslında çok güzel tepkiler alıyoruz. Çevremiz aslında büyüdükçe büyüyor diyelim. Burada çalışma hayatımızda bile mesela Yahşihan halkı çok iyi tanımıştır şu kısa serüvende. Çok şaşırıyorlar. Herkes çok karıştırıyor. Ayırt eden çok nadirdir yani iş arkadaşlarımız olsun ilkokul lise çevremizdeki herkes karıştırıyor genelde” diye konuştu.

"Aşılama gerçekten Covid için önemli"

İşe başladıkları günden itibaren Covid-19 ile salgınıyla mücadele ettiklerini dile getiren Ümran hemşire, şunları kaydetti:

“Gerek aşılama olsun, gerek filyasyon olsun elimizden geldiğince ilerliyoruz. Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak, Yahşihan ilçesinde hem aşı oranı olarak çok yüksek tutmak istiyoruz hem de pozitif vakaları azaltmak istiyoruz. Gayretimiz bu yüzden. O yüzden elimizden geldiğince çabalıyoruz. Ekip arkadaşlarımız olarak çok güzel bir çalışma yürütüyoruz. Aşılama oranlarımız çok fazla, daha da yükseltmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince insanları arayıp aşı yaptırmayanları aşıya davet ediyoruz. Gelemeyenler içinde araç ayarlıyoruz. Yâda evde hizmetimiz var. Mobil aşı ekiplerimiz ile birlikte aşılama yapıyoruz. Aşılama gerçekten Covid için önemli. Kurtuluşumuz için tek çare aşılama gözüküyor. Bu yüzden de aşılamayı da elimizden geldiğince yüksek tutmaya çalışıyoruz. Hastalarımızı bekletmemeye çalışıyoruz. Açıkçası 24 saat aşılama yapmaya çalışıyoruz. İnşallah güz dönemine kadar bu aşılamayı bitirip, pandemiden güzel bir şekilde çıkmak istiyoruz.”

"Başarı düzeylerimizde beraber ilerledi"

23 yıllık hayatlarında hiç ayrılmadıklarını anlatan İrem Argana da “Biz hiç ayrılmadık. Doğumdan bu yaşa kadar 23 yıllık hayatımızda. Hem birbirimizden hem ailemizden hem de Kırıkkale çevresinden hiç ayrılmadık. Biz bir şeyi beraber yapmaya alıştığımız için bu hep böyle gitti. Başarı düzeylerimizde beraber ilerledi. Buda bizim için hoş bir durum oldu. İlkokulda başlayan eğitim serüvenimiz; aynı sırayı paylaşmak, aynı öğretmenleri, aynı arkadaşları paylaşmakla devam etti. Sonra ideallerimizde aynı olmaya başladı. Aldığımız ders notları, üniversite sınavındaki notlarımız bile çok benzer yakınlıkta puanlardı. İkimizin de idealleri aynı olunca meslek hayatımız o şekilde şekillendi” diye konuştu.

"Çok güzel bir renk teşkil ediyorlar müdürlüğümüzde"

Yahşihan İlçe Sağlık Müdürü Fatma Sönmez ise “Yaklaşık 8 ay önce geldiklerinde bizim içinde ayrı bir heyecan oldular. Müdürlüğümüze, personelimize, tüm çalışmalarımıza ayrı bir ivme getirdiler. Çünkü ikiz olmalarından dolayı mı bilemiyorum ama bir birine tamamen gönül bağıyla bağlı, çok büyük bir heyecanla çalışan, yaptıkları işe çok büyük bir özveri katan, çok güzel bir renk teşkil ediyorlar müdürlüğümüzde. Verilen her işin üstesinden gelmesini biliyorlar; bir birlerine dayanıyorlar, güveniyorlar ve çoğumuzda onları ayırt edemiyoruz. Yahşihan halkı çok seviyor. Çok fazla güven teşkil ediyorlar. Biz kendilerinden çok memnunuz” şeklinde konuştu.