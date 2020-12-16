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Salgında evde kalan çiftler "eşimi tanıyamamışım" diyerek psikiyatriste koşuyor

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Nurettin Kargı, pandemi sebebiyle çiftlerin evde daha fazla zaman geçirmeye başlamasıyla aile içi şiddetin arttığını belirterek, "Ben eşimi böyle tanımazdım" sözleriyle boşanma düşüncesiyle gelen danışanlarının sayısında ciddi artış olduğunu söyledi.

Sağlık 16.12.2020, 09:44
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Salgında evde kalan çiftler "eşimi tanıyamamışım" diyerek psikiyatriste koşuyor

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Nurettin Kargı, pandemi sebebiyle çiftlerin evde daha fazla zaman geçirmeye başlamasıyla aile içi şiddetin arttığını belirterek, "Ben eşimi böyle tanımazdım" sözleriyle boşanma düşüncesiyle gelen danışanlarının sayısında ciddi artış olduğunu söyledi.

Edirne’nin en eski ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlarından Dr. Nurettin Kargı, korona virüs döneminde danışanlarının anlattıklarıyla duyduklarına inanamaz hale geldiğini belirtti. Korona virüs salgınıyla birlikte vatandaşların evlerde daha sık zaman geçirmesiyle birlikte şiddetin ve boşanmaların arttığına dikkat çeken Dr. Kargı, evlerde eşler arasında şiddetli kavgalar yaşandığını ifade etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında hayata geçen sokağa çıkma kısıtlamalarının ilk başlarda vatandaşlara istirahat gibi geldiğine dikkat çeken Kargı, kısıtlama günlerinde birçok vatandaşın hobilerini gerçekleştirdiğini söyledi. Ancak kısıtlamaların devam etmesiyle birlikte aile bireylerinin aynı evde daha fazla zaman geçirmesiyle evlerde tartışmaların arttığına dikkat çeken Kargı, daha önce birbirlerini sevgi ve saygıyla karşılayan bireylerin zor günler geçirmeye başladığını ifade etti.

Pandemi sürecinde aile içi şiddet arttı

Korona virüs salgını öncesi herhangi bir ailede tartışma yaşandığında aile bireylerinden bazılarının dışarıya çıkıp sakinleştikten sonra eve dönmeleriyle aile içi sorunların daha fazla büyümeden çözüldüğünü vurgulayan Dr. Kargı, ancak sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle aileler tartışma yaşasa da dışarı çıkamayınca gerginliklerin şiddete kadar vardığına son dönemde şahit olduğunu anlattı.

Dr. Kargı, "Ben eşimi böyle tanımazdım. İşine gider gelir ben de işime gider gelirdim. Değişik huyları ortaya çıktı. Anlaşamaz olduk" sözleriyle gelen danışanlarının sayısında artış olduğunu söyledi. Kargı, boşanma düşüncesiyle gelen danışanlarının sayısının da çok olduğunu vurguladı.

Boşanmayı düşünen çiftlere çağrıda bulundu

Pandemi döneminde yaşanan gerginlikler için çiftlerin boşanma kararı vermeden önce psikiyatri doktorlarından yardım almalarının önemli olduğunun altını çizen Dr. Kargı, böylece çocukların da anne ve babasız kalmalarının önüne geçilebileceğini söyledi.
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