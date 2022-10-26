Salgın hastalıkları tartışıldı

Sempozyumda konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Hepimiz çok zor dönemlerden geçtik. Kovid-19 salgınının ilk çıktığı dönemde, İtalya'da eğitim gören iki genç arkadaşım beni arayarak mutlaka önlem almamız gerektiğini yoksa milyonlarca ölümle karşılaşabileceğimizi söyledi. Durumun vehameti açık bir şekilde ortadaydı. TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu'nun iş birliği içerisinde, şimdi olduğu gibi ileride de bilime ve insanlığa daha nice katkı sağlayacağından eminim. Bilim ve ilimin ışığında yol almak, kendimize ve ülkemize bir şeyler katmak her zaman değerli ve önemlidir" dedi.

YDÜ olarak pandemi sürecinde aktif olarak sürekli çalıştıklarını ve üretmekten asla geri durmadıklarını belirten YDÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Pandemi sürecinde YDÜ'nün geliştirerek ve üreterek halkımızın ve devletimizin kullanımına sunduğumuz solunum cihazlarımız, yerli Kovid19 PCR ve Varyant Analiz Kitimiz ve birçok viral hastalığı önleyici nazal spreyimiz Olirin'i sizlerle paylaştık. Tüm bunların yanı sıra, başta genetik hastalıklar ve kanser olmak üzere pek çok hastalığın genetik analizlerinde ülkemizin dışa bağımlılığına son veren Genom Analiz Laboratuvarımız gibi önemli yatırımlarla çalışmalarımıza devam ettik. Kovid-19'dan öğrendiğimiz çok şey oldu. Gelecek salgınlara daha hazırız. Üretmekten ve geliştirmekten asla yorulmayacağız" diye konuştu.