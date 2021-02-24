Salgın döneminde estetik operasyonlara ilgi arttı

üz gerdirmeden, burun ameliyatına, göz kapağı estetiğinden, liposakşın'a estetik operasyonların hepsinde bir artış var.

Uzmanlara göre bu artışın birden fazla nedeni var. Fakat artışın temelinde yatan neden, koronavirüs pandemisi.

Uzmanlara göre bir diğer nedense, artan sosyal medya kullanımı. Peki estetik operasyonlarında yüzde kaçlık bir artış var?

"Benim kendi rakamlarımı verebilirim. Geçen seneye göre ameliyat sayılarımız yüzde 15-20 civarında arttı."

Estetik operasyonlarda artış olmasına rağmen, dikkat edilmesi gereken şeyler var. Uzmanların estetik operasyon yaptıracak vatandaşlara uyarısı.