Son Dakika
Sakarya’da pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı
SAKARYA VALİSİ ÇETİN OKTAY KALDIRIM, SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIMDA TÜM PAZAR YERLERİNDE VATANDAŞLARIN SİGARA, TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİNİ TÜKETMESİNİN YASAKLANMASINA KARAR VERİLDİĞİNİ DUYURDU.
Sağlık 10.11.2020, 16:56
2
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tüm pazar yerlerinde vatandaşların sigara, tütün ve tütün mamullerini tüketmesinin yasaklanmasına karar verildiğini duyurdu.Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından İl Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararları paylaştı. Virüsün bulaş oranının yüksek yerlerden olan pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kararı sosyal medya hesabından duyurdu. İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereğince tüm pazar yerlerinde; girişlerin denetimli yapılmasına, giriş ve çıkışların ayrı tutulmasına, maske takmayanların alınmasına ve vatandaşların sigara, tütün ve tütün mamullerini tüketmesinin yasaklanmasına karar verildi.
15°
parçalı bulutlu