Sakarya Valisi Kaldırım: “Son düzlükteyiz, sabredersek rahat bir yaz ayı bizi bekliyor”

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, şehirde son korona virüs tablosunu açıkladı. Vali Kaldırım, “150’nin altına indik, şimdimi hedefimiz 100’ü aşmamak. Son düzlükteyiz, biraz daha sabredersek rahat bir yaz ayı bizi bekliyor” dedi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, korona virüste gelinen noktayla ilgili açıklama yaptı. Vali Kaldırım, Sakarya’da günlük vaka sayısının 150’nin altına düştüğünü ve gidişatın iyi olduğunu anlattı. Kent genelinde 17 günlük kapanma sürecinde vatandaşların kurallara büyük ölçüde uyduğunu ve tablonun bu yüzden iyiye gittiğini ifade eden Vali Kaldırım, “Sakarya son düzlükte, rahat bir yaz ayı bizi bekliyor” mesajını verdi.

Hedef 100’ün altına düşmek

Şehirde ilk hedefin günlük vakayı 100’ün altına düşürmek olduğunu belirten Vali Kaldırım, “Sakaryalı vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. 17 gün süren tam kapanma sürecinde kurallara büyük ölçüde uydular, duyarlı davrandılar. Son tabloda da belirtildiği gibi vaka sayılarımız büyük ölçüde azaldı. Marmara bölgesinde en iyi 3 ilin içindeyiz şuanda. Günlük vaka sayımız 150’nin altında seyrediyor. Umarız bu sayı, tedbirlere riayetle ve göstereceğimiz hassasiyetle artık 100’ün altına ineriz. Şunu ifade edebilirim Sakarya olarak son düzlüğe girdik. Biraz daha sabredersek, rahat ve huzurlu bir yaz ayı bizi bekliyor. Vatandaşlarımızdan istirhamımız, vaka sayıları düşüyor diyerek rehavete kapılmamaları” diye konuştu.

"Bu yolda devam edip sonuca varalım"

Vali Kaldırım, Sakarya’nın kapalı geçen 17 günde evde kalmayı başardığını kaydederek, “İşi oldukça sıkı tutuyoruz. Tam kapanma sürecinde her cadde, sokak, kavşak, otoyolda uygulama yaptık. İzinsiz dışarda olan her kişiye istisnasız cezai işlem uyguladık. Görüyoruz ki Sakaryalı son kapanma sürecinde kurallara uydu, istisnaları bir kenarı bırakırsak büyük oranda evde kalmayı başardık. Şimdi tek isteğimiz çıktığımız bu yolda kararlı adımlar atıp neticeye ulaşalım. Unutmayalım ki kurallar bizi korur, sevdiklerimizi hayatta tutmanın yolu budur. Her bir vatandaşımıza teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.