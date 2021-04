Sahurda ve iftarda yediklerinize dikkat: Mideye dokunan yiyecekler neler?

Özellikle mide şikayetleri olan kişiler, beslenme konusunda sık sık sağlık sorunları yaşayabiliyor. Hele de aylardan yazsa, yükselen hava sıcaklıkları ve nemle birlikte vücut stres yükleniyor ve midede asit salınımı artıyor. Rutin hayatta her türlü stres ve sıkıntı, yenilen ve içilenler mide sağlığını etkiliyor. Vücudun en hassas organı olan mideyi etkileyen 7 türlü hastalıktan söz edilebiliyor. Bunlar kanser, reflü, gastrit, hazımsızlık, ülser, yanma ve mide tembelliğidir. Bu hastalıklarla baş edebilmek için beslenme önemli bir tedavidir. İşte midenize iyi gelen ve midenize zarar veren besinler.

Mide-bağırsak dostu probiyotik yoğurt veya kefir tercih edebilirsiniz.

Rezene ve papatya çayı gaz giderici özelliğe sahiptir. Aşırıya kaçmamak şartıyla bitki çaylarından ıhlamur, melisa, adaçayı, melisa, ekinezya, tarçın-karanfil, ayvalı ıhlamur, elma çayını da tercih edebilirsiniz. Ancak bu çayları yatmadan hemen önce içmeyin.

Yemeklerinize hazmı kolaylaştıran, gaz giderici özelliğe sahip kekik, kimyon, kişniş, tarhun, kakule, rezene, zencefil, zerdeçal, tarçın ekleyebilirsiniz.

Daha az gaz ve şişkinlik yaptığı için ananas, armut, ayva, elma, muz, şeftali, elma suyu, ananas suyu, havuç suyu tüketebilirsiniz.

Mideyi Ağrıtan Yiyecekleri Tüketmeyin

Tükettiğiniz besinler midenizin yanmasına ve ağrımasına neden olabiliyor. Bu nedenle midenize kötülük etmeyin ve bu ürünlerden uzak durun. Mide şikayetiniz varsa tüketmemeniz gerekenler:

Turşu, sarımsak, limon tuzu, zeytin, acılı ve bol salçalı besinler,

Kızartma, kavurma, sakatat, mayonez ve soslar, kaymak ve krema gibi aşırı yağlı yiyecekler,

Hamur işleri, şerbetli ve yağlı tatlılar,

Tulum, hellim gibi çok tuzlu peynirler ve şarküteri ürünleri,

İçeriği bilinmeyen hazır gıdalar,

Yiyecek ve içecekleri çok sıcak ya da çok soğuk tüketmek,

Kuru baklagiller gaz ve şişkinlik problemi oluşturabileceğinden bunların tüketim sıklığını azaltın. Tüketirken kişniş, kekik, nane ve kimyon kullanırsanız bunlar yemeğin gazını alır ve daha kolay hazmetmenizi sağlar.

Çiğ sebze denemesi yaparken maydanoz, dereotu, fesleğen ile başlayıp diğer sebzeleri deneyebilirsiniz.

Mideniz sağlıklı, peki ama böbrekleriniz? Onlar için ne kadar özverilisiniz? Fark etmeden tükettiğiniz besinlerle böbrek taşına neden olabilirsiniz. Özellikle yaz aylarında görülme sıklığı artan böbrek taşı, sinsice ilerleyen bir hastalıktır. Şiddetli ağrısı ile kişinin hayatını kabusa çeviriyor. Ülkemizde her yıl erkeklerin yüzde 12’sinin, kadınların da yüzde 6’sının böbreğinde taş oluşuyor. Ancak bazı kurallara dikkat ederek böbrek taşının önüne geçebilmek mümkün.

Vücudunuza çok fazla C vitamini yüklemeyin!

Aşırı et tüketmeyin, işlenmiş etlerden uzak durun.

Gazlı içecekler tüketmeyin.

Süt ve mandıra ürünleri kalsiyum deposu olduklarından abartılı tüketimden kaçının.

Günde toplam 3 litre sıvı alın, bunun yarısını su olarak tüketin.

Diyette tuzu azaltma, idrardan atılan kalsiyum miktarını da azaltıyor. Tuza dikkat edin. Yemeklere tuz eklemek, tuzlu kuru yemişler, salamura yiyecekler, fast-food ve maden suyu gibi tüketilen bazı besinler ve içecekler riski artırıyor.

Yemeklere baharat ekleyin, salatanızda sirke kullanın.

Ravent bitkisi, ıspanak, çilek, çikolata, buğday-kepek, fındık, pancar, çay, kola ve kakaonun başı çektiği oksalattan zengin besinleri diyetinizden çıkarın.

Oksalat miktarının yüksek olduğunu bildiğiniz bir besini yemek zorunda kalırsanız, yemeden önce ve yedikten sonra birer bardak su içmek faydalıdır.

Yüksek dozlarda C vitamini almayın.

“Kalbe, kansere iyi geliyor. Sağlığa çok faydası varmış” diyerek her besini tüketmeyin. Zira her besin sizin için doğru olmayabilir. Örneğin; sağlığa pek çok faydası olan kuru baklagiller, mide rahatsızlığınız varsa sizin için doğru bir tercih olmayabilir. Ya da kış aylarında çok tüketilen mandalina ve portakal gibi meyveler, C vitamini deposu nedeniyle aşırı tüketildiğinde böbrekleriniz için birer tehdit olabilirken asit nedeniyle midenizi rahatsız edebilir. Böbrekleriniz ve midenizle ilgili şikayetleriniz varsa besinleri tüketmeden önce mutlaka sizin için uygun olup olmadığını kontrol edin.