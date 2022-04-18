Sahurda sütü, iftarda ayranı sofralardan eksik etmeyin!

Ramazan döneminde normal beslenme düzeninden farklı bir düzene geçiliyor, öğün sayısı ve saatleri tamamen değişiyor. Havaların da ısınmaya başladığı bu günlerde gün boyunca devam eden susuzluğun yanında terleme sonucu mineral kayıpları yaşanabiliyor. Türkiye’nin önde gelen süt ve süt üreticilerinden Teksüt, bu süreci dengelemek adına hem iftar hem de sahur sofralarından sütün ve ayranın eksik edilmemesini öneriyor.

Sıvı dengesine katlıda bulunuyor

Sütün ve ayranın, içerdiği vitaminlerle tamamlayıcı besin niteliği taşıdığına dikkat çeken Teksüt Satış ve Pazarlama Direktörü Murat Keleş, “Ayran terleme ile oluşan tuz ve mineral kaybını önlüyor, böylece vücuttaki sıvı dengesinin sağlanmasına yardımcı oluyor. Soğuk muhafaza edildiği için de serinletici etkisiyle hem ferahlatıyor hem rahatlatıyor. Protein içeriği yüksek olan besinler midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktiriyor. Süt protein içeriği yüksek olan bir besin olması nedeniyle tokluk hissine yardımcı oluyor.” dedi. Keleş, sütün de tok tutan özelliğiyle Ramazan döneminde sahurda tercih edilmesinin fayda sağlayabileceğini söyledi.

Ramazan sofrasında süt ürünlerine yer açın

Murat Keleş, “sağlıklı ve dengeli bir Ramazan dönemi için; ‘süt, yoğurt, ayran, cacık, peynir, tereyağı gibi süt ve süt ürünlerini ya da süt içeren, sütle yapılan yemek ve tatlıları sofralarınızdan eksik etmeyin” önerisinde bulundu.

Keleş ayrıca, süt ürünlerinin başta protein ve kalsiyum olmak üzere yağ, karbonhidrat, çeşitli vitaminler gibi içerikleriyle Ramazan döneminde de benzersiz ve besleyici birer besin öğesi olarak öne çıktığının altını çizdi.