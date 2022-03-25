SAHURDA BU BESİNLERDEN UZAK DURUN !

Besinlerin lif oranı-glisemik indeksi-glisemik yükü-şeker içeriği-yağ içeriği-pişirme yöntemleri bireyin açlık tokluk hissi üzerinde oldukça büyük bir etkiye sahiptir. Besinlerden bağımsız olarak hormon değerleri-insülin direnci-ilaç kullanımı da sizlerin açlık-tokluk mekanizmasını üzerinde rol oynamaktadır.

Diyet lif, insan ince bağırsağında sindirilmeyen buna karşılık kalın bağırsakta tamamen veya kısmen fermente olan, bitkilerin yenilebilir kısımlarıdır. Lif oranı yüksek besinler bireyi daha uzun süre tok tutmaktadır. Sahurda lif oranı yüksek sebzeler-tam tahıllı ürünler eklediğinizde uzun süre tok kalacaksınız. Fakat lif oranı düşük meyve suyu-beyaz ekmek-beyaz unlardan yapılan ürünler tüketildiğinde birey daha fazla açlık hissiyle karşılaşacaktır.

Glisemik indeksi yüksek olan besinler sahurda tüketildiğinde birey kısa sürede acıkma hissiyle karşılaşacaktır. Glisemik indeksi yüksek gıdalar arasında şekerlemeler-beyaz ekmek-beyaz undan yapılan gıdalar-sıcak patates-pirinç-şeker vardır. Tükettiğinizde kan şekerinizde yaşanan dalgalanmalar kısa sürede açlık ve daha fazla yorgunluk hissetmenize yol açmaktadır.Şeker içeriği yüksek gıdalar tüketildiğinde kişide serotinin salgısı artmaktadır. Kişi anlık olarak kendini mutlu hissetmekte fakat ilerleyen saatler acıktığını hissetmektedir. Şeker içeriği yüksek gıdalar arasında Bal-pekmez-çikolatalar-meyve suları-marmelatlar bulunmaktadır. Sahurda bu besinlere yer vermek bireyin sık sık acıkmasını ve beraberinde obeziteyi tetiklemektedir.

Pişirme yöntemleri gıdaların yağ oranında ve glisemik indekslerinde değişmelere neden olmaktadır. Yeterli ve dengeli beslenme sadece besinin içeriğiyle değil pişirme yöntemleriyle beraber mümkündür. Sıcak patates tüketildiğinde kişi çabuk acıkırken pişirip soğutulan patatesin glisemik indeksi düştüğü için uzun süre tokluk sağlamaktadır.

Yapay tatlandırıcı içeren içecekler

Taze sıkılmış meyve suları

Sıcak ve kızartılmış patates

Marmelatlar

Çikolatalar

Beyaz ekmek

Hamur işleri

Aşırı yağlı yiyecekler

Tüketildiğinde kişi kendini tok hissetmeyerek iftarda çok daha fazla tüketme eğilimi gösterecektir. Bu besinleri sahurda tüketmekten kaçınmalısınız.