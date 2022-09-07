Sağlıkta ‘Beyaz Reform' ile devlete dönüşler hız kazandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta “Beyaz Reform” ile kamu hastanelerine dönmek için başvuran hekim sayısına dikkat çekerek “Bir hafta içinde 6 binin üzerinde hekim kamuya geri dönmek için başvurusunu yaptı, bunlardan 5 bini uzman hekim. Bugüne kadar böyle yoğun bir talep görülmedi” dedi. Koca, yeni eğitim öğretim yılında okullarda maske zorunluluğu olmayacağını ifade ederken, “Çocuklarımız güvenle, hiçbir kısıtlama olmadan eğitimlerine devam edecekler” mesajını verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, Kovid hastalığını hafif geçirdiğini belirterek “Yani bir grip gibi bile değildi. Sadece bir gün hafif bir boğaz ağrısı oldu” diye konuştu.

‘Yeni bir dalga gelebilir’

6.Kovid dalgasının giderek azalmaya başladığını, hastaneye yatışların belirgin şekilde düştüğünü söyleyen Koca, şu ifadeleri kullandı: “Bazı hastanelerimizde Kovid klinikleri, yoğun bakımları tekrar kapanmaya başladı. Önümüzdeki 3-4 hafta içinde bu daha da belirginleşecek. Bu dalgadan sonra önce Avrupa’dan başlayıp sonra bize doğru gelen bir dalga Kasım-Aralık gibi yeniden olabilir. Artık Kovid ile birlikte yaşamayı öğrendik. Daha çok korumamız gereken ileri yaşlarda, ek hastalığı olan vatandaşlarımız. Yeni dönemin gribi, artık Kovid.”

Okullarda maske zorunluluğu olup olmayacağının sorulması üzerine Bakan Koca, “Endişe edilmemeli, maske takmak isteyen olabilir, takabilirler. Ancak zorunlu değil. Bu anlamda çocuklarımız güvenle, bundan sonraki süreçte hiçbir kısıtlama olmadan eğitimlerine devam edecekler” dedi.

“Beyaz Reform” ile kamu hastanelerine dönmek için başvuran hekimlerin sayısına ilişkin de bilgi veren Koca, şunları kaydetti: “Şu ana kadar 6 binden fazla hekim kamuya dönmek üzere başvurusunu yaptı. Bunlardan 5 bini uzman hekim. Sadece İstanbul’da 1.350’yi buldu, Ankara’da 650’yi geçti, İzmir’de 600’e yaklaştı. Hatay’da 130’u, Diyarbakır’da 170’i, Batman’da 44 hekimi buldu. Bütün illerden yüksek oranda başvuru var. Sadece Bayburt ve Gümüşhane’de henüz başvuru olmadı. Şunu çok net söyleyebilirim, kamu hastanelerine dönüşler daha da artacak. Yeni dönemde biz ‘sağlıkta beyaz reform’ diyerek sağlık çalışanlarına ve hekimlere bir gelecek vaat ediyoruz. Adil olan ve sağlık çalışanlarının emeğinin karşılığını alabileceği bir dönem, bunun karşılığı olarak bir hafta içinde 6 binin üzerinde hekim kamuya geri dönmek için başvurusunu yaptı. Bugüne kadar böyle yoğun bir talep görülmedi. Daha önce açtığımız açıktan atamalarda başvurular 800’ü geçmemişti. Kamuda bizim toplam uzman sayımız zaten 46 bin, bu sayı daha da artacak. Gelecek hafta açılacak açıktan atama kadrolarına daha fazla başvuran hekimim olacağını tahmin ediyorum.”

Bakan Koca 85 bin sağlık çalışanı alımı ile ilgili çalışmaların da devam ettiğini belirtti.

Doktor Maaşları 2022: Özelde ve Devlette Aile Hekimi, Uzman, Pratisyen, Asistan Doktor Maaşı Ne Kadar?

Doktor maaşları 2022 senesinde tıpkı öğretmenler de olduğu gibi kıdem ve unvanlarına göre değişmektedir. Öğretmen Meslek Kanunu'na göre artık öğretmen maaşları 2022 yılında kıdeme göre düzenleniyor. Doktor maaşları da özel hastaneler ve devlet hastanelerinde bu unvanlar göz önünde bulundurularak hesaplanıyor. Kıdem ise meslekte bulunulan yıla göre değişiyor. Uzun seneler doktorluk görevini ifa eden kişinin maaşı da aynı oranda artıyor. Bu kapsamda aile hakimi, uzman pratisyen, diş doktoru maaşları farklılık gösteriyor. Son gelen Temmuz zammı sonrası doktor maaşları 2022 yılında %42.69 oranında arttı.

Özel hastane ve devlet hastanelerinde çalışan doktorların maaşları da bu çerçevede değerlendirilmeye alınıyor. Söz konusu hesap göz önünde bulundurulduğunda doktor maaşları 2022 yılında şu şekilde oluşmuştur:

Mesleğe yeni başlayan doktor maaşı 13 bin 155 TL

Uzman doktor (1/4) maaşları 13 bin 312 TL - 15 bin 288 TL arası

Profesör doktor maaşı 12 bin 250 TL - 24 bin 120 TL arası

AİLE HEKİMİ MAAŞLARI NE KADAR?

Sağlık Bakanlığı sistemi üzerinden belirli bölgedeki hastaları kontrol eden aile hekimleri pratisyen doktorlar kapsamındadır. Hastayı ilk kontrole eden doktorlar olarak bilinen aile hekimleri, teşhise göre hastayı hastanelere de yönlendirir. 2022 Aile Hekimi maaşları en düşük 10.410 TL’dir. Aile hekimlerinin maaşları unvanları, mesaileri ve meslekte geçirdikleri yıla göre 17.070 TL’ye kadar yükselmektedir. En yüksek aile hekimi maaşı ise 25.170 TL’dir.

UZMAN DOKTOR MAAŞI 2022

Uzman doktorlar özel hastanelerde, devlet hastanelerinde ve aile hekimliklerinde çalışabilir. Meslekte bulunduğu yıl göz önünde bulundurularak sınava giren doktorlar uzman doktorluğa geçiş yapabilir. Ortalama olarak 2022 senesinde uzman doktor maaşı 18 bin TL civarındadır.

2022 ASİSTAN DOKTOR MAAŞI NE KADAR?

Asistan doktorlar da devlet ve özel hastanelerde çalışabilirler. Ancak zorunlu görev nedeniyle genellikle asistan doktorluk yılları devlet hastanesinde geçirilir. Asistan doktor maaşları 2022 senesinde ortalama olarak 10 bin TL'dir. Ana maaşları haricinde asistan doktorlar nöbetleri üzerinden de ücret almaktadır. Nöbet başına asistan doktor maaşları 300 TL'dir.

PROFESÖR DOKTOR NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Türkiye'de profesör unvanına malik olmak adına bir takım aşamaları kat etmek gerekiyor. Öncesinde bir lisans ve yüksek lisans programını bitirmeniz şart. TIP fakültesini tamamlayanlar, doktor unvanına hak kazanıyor.

Ardından istedikleri bir konuda uzman oluyor ve "DR." unvanını kazanıyor. Sonrasında doçentlik için ölçütleri başarıyla geçenler profesör doktor olabiliyor. Türkiye'de profesör doktorlar ortalama 12 bin 250 TL - 24 bin 120 TL arası maaş alıyor.