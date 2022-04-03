‘Sağlıklı yaşam için iftarda ve sahurda maden suyu tüketin’ önerisi

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Şule Aktaç, maden suyunun susuzluk giderici etkisinin bulunduğunu belirterek, vatandaşlara sağlıklı yaşam için iftarda ve sahurda maden suyu tüketmelerini önerdi.

Sağlıklı yaşam için önemli bir içecek olan maden suyunun Ramazan ayında da hem sahur hem iftarda tüketilmesinin sağlığı korumanın en önemli yollarından biri olduğu belirtiliyor. Türk Kızılay da konuya ilişkin açıklama yaparak, “Maden suyu, susuzluk giderici etkisi, gün içinde ihtiyacımız olan mineralleri içermesi, sindirimi kolaylaştırıcı, hazımsızlığı ve kabızlığı önleyici etkisi nedeniyle Ramazan’ı sağlıkla geçirmek isteyenlerin başucu içeceği” ifadelerine yer verdi.

Ramazan’da uzun süren açlık ve azalan öğünler nedeniyle besinler kadar içilen içeceklerin de Ramazan’ı sağlıklı geçirmek için oldukça önem taşıdığı kaydedilerek, “Özellikle maden suyu tercih edildiğinde vücut için gerekli olan besin ögeleri alınabilmekte ve sindirim sonrası yaşanan hazımsızlık ve kabızlık gibi sorunlar ortadan kalkabilmektedir” denildi.

"Maden suyu hem iftar hem sahur için uygun"

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Şule Aktaç, Ramazan’da madensuyu tüketiminin faydalarını şöyle sıraladı:

“Maden suyu, Ramazan’da su ihtiyacını karşılarken içerdiği magnezyum, kalsiyum, potasyum, bikarbonat, sodyum, demir ve çinko ile mineral eksikliklerini de giderdiği için özellikle iftarda tercih edilse de sahur için de uygundur. Sebze ve meyve ağırlıklı beslenen bireylerde daha fazla olmakla birlikte besin alımı günlük sıvı alımının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu nedenle sıvı ihtiyacının karşılanmasında doğru içeceklerin tercih edilmesi, besinlerle alınamayan vücut için gerekli olan besin ögelerinin alınmasına da yardımcı olur. Maden suyu ayrıca içindeki karbondioksit ile tat tomurcukları üzerindeki hafif anestezik etkisiyle daha fazla susuzluk giderici etkisi bulunmaktadır.”

"Maden suları sindirim sistemi ve insülin düzeni için faydalı"

Ramazan döneminde yaşanan sindirim sorunları için maden suyunu öneren Dr. Aktaç, “Ramazan’da besin ve sıvı alım zamanlarının azalmasına bağlı olarak kabızlık görülebilmektedir. Sülfat içeriği yüksek maden suları, bağırsak hareketlerini artırarak, kabızlığı önlemeye yardımcı olmaktadır. Safra kesesi ve safra yapımı üzerine olumlu etkileri ile sindirim sistemi desteklemektedir. Maden suyunun karbondioksit içeriği mide salgısını artırarak sindirimi kolaylaştırmaktadır. Bikarbonatlı maden suları ise mide boşalmasını hızlandırarak gün boyu boş kalan ve dinlenen mideyi öğünler sonrası rahatlatarak hazımsızlığa iyi gelmektedir” diye konuştu.

“Öğünler sonrası yükselen kan şekerini dengeliyor”

Maden suyu tercih ederken etiketlerine bakarak ihtiyaca uygun olanların tercih edilmesi gerektiğini kaydeden Dr. Aktaç, “Magnezyum bakımından zengin olan maden suları da sindirim sisteminin çalışmasına yardımcı olmaktadır. Magnezyum; insülinin düzenlenmesinde, şekerin kandan ve depolama için hücrelere taşınmasında yardımcı olmaktadır. Bu özelliklerinden dolayı magnezyum zengini maden suları, öğünler sonrası yükselen kan şekerinin dengelenmesini destekleyici özelliktedir” ifadelerini kullandı.

Madensuyu.org, maden sularının içerisindeki sağlığı ve iyiliği anlatıyor

Öte yandan, Kızılay maden sularının desteğiyle madensuyu.org sitesi hizmete girdi. Madensuyu.org’da her biri kendi alanında uzman akademisyen ve doktorların yer aldığı bilim kurulu aracılığıyla maden sularına dair tüm güncel bilgiler paylaşılıyor. Kızılay maden sularının maden sularının içerisindeki sağlığı ve iyiliği anlatmak amacıyla kurduğu platformda meraklıları maden suları hakkında farklı içeriklere ve doğru bilgiye rahatça ulaşılabilecek.

Afyonkarahisar zengin mineralleriyle, Erzincan zengin magnezyum içeriğiyle öne çıkıyor

Gelirinin tamamı Türk Kızılay eliyle insani yardım için kullanılan Kızılay maden sularının Afyonkarahisar kaynağı 3480mg/l oranında zengin mineraller, Erzincan kaynağı da 317 mg/l oranında zengin magnezyum içeriği ile maden suyu dünyasında ayrışıyor. Türkiye’nin iki kaynağa sahip tek maden suyu markası olan Kızılay maden suları, besin değerleriyle öne çıkıyor.