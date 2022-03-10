banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Avrupa Merkez Bankası toplantısı öncesi dolar ve euro'da son durum
Avrupa Merkez Bankası toplantısı öncesi dolar ve euro'da son durum
Zengin Rus ve Ukraynalılar, gayrimenkule yatırım için sıraya girdi!
Zengin Rus ve Ukraynalılar, gayrimenkule yatırım için sıraya girdi!
Piyasalar güne nasıl başladı?
Piyasalar güne nasıl başladı?
3 Büyük İlin Kiralık Konut Tablosu!
3 Büyük İlin Kiralık Konut Tablosu!

Sağlıklı yaşam için ‘hijyen’ şart

Kişisel bakım, temizlik ve hijyenin, sağlıklı kalmak için en önemli koşul olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Harika Sönmez, “Sağlığın korunması için saç, vücut, ağız ve dişlerimizin düzenli temizlenmesi ve giyeceklerimizin sık yıkanması gerekir. Hijyen, vücudumuzdan mikroorganizmaları uzaklaştırır. Böylece temiz ve sağlıklı oluruz” dedi.

Sağlık 10.03.2022, 14:06
Sağlıklı yaşam için ‘hijyen’ şart

Kişisel bakım, temizlik ve hijyenin, sağlıklı kalmak için en önemli koşul olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Harika Sönmez, “Sağlığın korunması için saç, vücut, ağız ve dişlerimizin düzenli temizlenmesi ve giyeceklerimizin sık yıkanması gerekir. Hijyen, vücudumuzdan mikroorganizmaları uzaklaştırır. Böylece temiz ve sağlıklı oluruz” dedi.

Liv Hospital Samsun Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Dr. Harika Sönmez, Samsun’daki özel bir okul öğrencileri ile bir araya gelerek sağlıklı yaşam için hijyen kuralları konusunda bilgilendirmede bulundu. Kişisel bakım, temizlik ve hijyenin, sağlıklı kalmak için en önemli koşul olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Sönmez, “Sağlığı olumsuz etkileyecek ortamlardan korunmak için yapılan uygulamalar ve alınan tedbirlerin tamamına hijyen denir. Kişisel bakım, temizlik ve hijyen, sağlıklı kalmak için en önemli koşuldur. Kişisel hijyen, kişinin kendi sağlığını devam ettirmek ve bozmamak için uyguladığı kişisel bakım işlemleridir. Sağlığın korunması için düzenli bir şekilde saç, vücut, ağız ve dişlerimizin temizlenmesi ve giyeceklerimizin sık yıkanması gerekir. Hijyen, vücudumuzdan mikroorganizmaları uzaklaştırır. Böylece temiz ve sağlıklı oluruz. Hijyen kişinin rahatlamasını, dinlenmesini de sağlar. Vücuttaki kötü kokuları (ter kokusu) giderir” şeklinde konuştu.

El yıkamak hastalıkları önlemede etkili

Elleri su ve sabunla yıkamanın mikroorganizmaları uzaklaştırarak hastalıkları önlemenin en etkili yolu olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Sönmez, “Ellerimizi tuvalete girmeden önce ve sonra, gıdalara el sürmeden önce ve sonra, yemeklerden önce ve sonra, hayvanları sevdikten sonra, kirli ve kirli olması muhtemel eşyaya dokunduktan sonra, oyun oynadıktan sonra, okuldan sonra ve öksürüp hapşırdıktan sonra mutlaka en az 10 saniye yıkamalıyız. Özellikle grip gibi hastalıklarda yanımızda mutlaka mendil taşımalı ve öksürürken ağzımızı kapatmalıyız” diye konuştu.

Saç temizliğine dikkat edilmeli

Dişlerimizi mutlaka günde 3 kez fırçalamamız gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Sönmez, şu bilgileri paylaştı:

“Fırçanın kılları yıprandığında diş fırçası yenilenmelidir. Diş macunu bezelye boyutunda kullanılmalıdır. Haftada 1 kez el tırnakları kısa ve yuvarlak şekilde kesilmelidir. Tırnak dipleri çok iyi temizlenmelidir. Herkesin kendine ait tırnak makası olmalıdır. Ayaklar her gün düzenli olarak yıkanmalıdır. Yıkanmazsa; rahatsız edici kokular, mantar hastalığı olabilir. Ayak ve el havlusu ayrı olmalıdır. Deriyi temizlemek, mikropları atmak amacıyla sıcak su ve sabunla banyo yapılmasına deri hijyeni denir. Mümkünse her gün, değilse haftada 3 veya en az haftada 1 kez banyo yapılmalıdır. Taramak, fırçalamak, parmak uçları ile masaj yapmak saçları besler ve güzelleştirir. Saç temizliğine dikkat etmezsek saçlarımıza bit yerleşebilir. Saç biti insan vücudunun saçlı derisine yerleşir ve çevremizdeki insanlara da bulaşabilir.”

Kişisel hijyene önem verilmeli

Her bireyin kişisel temizliğine önem vermesi gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Sönmez, “Okulda giydiğimiz çorapları her gün yıkayıp ayakkabılarımızı silmeyi unutmamalıyız. Okuldan gelince kıyafetlerimizi mutlaka değiştirmeliyiz. Yatmadan önce mutlaka pijamalarımızı giymeliyiz” diyerek sözlerini noktaladı.

Yorumlar (0)
hafif kar duşu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18