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Sağlıklı ve gür saçların sırrı

Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, saçlarımızın cansızlaşmasına, kırılmasına ve dökülerek seyrelmesine sebep olan çok sayıda unsur arasında beslenme şeklimizdeki yanlışlıklar ve yetersizliklerin de önemli payı olduğunu söyledi.

Sağlık 13.01.2021, 12:14
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Sağlıklı ve gür saçların sırrı

Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, saçlarımızın cansızlaşmasına, kırılmasına ve dökülerek seyrelmesine sebep olan çok sayıda unsur arasında beslenme şeklimizdeki yanlışlıklar ve yetersizliklerin de önemli payı olduğunu söyledi.

Özel Medicana Bursa Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, saçlarımızın cansızlaşmasına, kırılmasına ve dökülerek seyrelmesine neden olan çok sayıda sebepler arasında beslenme şeklimizdeki yanlışlıklar ve yetersizlikler de azımsanmayacak oranda yüksek öneme sahip olduğunu söyledi. Yapılan araştırmalarda günlük 1000 kalori ve altında uygulanan diyetlerde saç dökülmelerinin 1 ile 6 ay içerisinde başladığı gözlendiğini ve diyetin normale döndürülmesiyle saç büyümesinin normale döndüğünü söyledi.

Yeterli protein almadan beslenmenin de saç dökülmesine yol açtığına dikkat çeken Küçükçakır, “Omega 3,6,9 denilen esansiyel yağ asitlerinin eksikliği durumda 2-4 ay içinde saçlarda dökülme başlar. Omega-3 içeren besinlerin başında somon, torik, uskumru ve palamut balıkları, kabak çekirdeği, keten tohumu ve semizotu gelir.

Omega-6 ise saçlı derideki kepeklenme ve kızarıklığı 3 haftada, saç değişikliklerini ise 3 ayda düzeltir. Demir eksikliği saç kaybının nedenlerinden biridir. Bunun yanında çinko minerali, saç köklerinin gelişmesine yardımcı olur. Çinko eksikliğinde saçların dökülmesi, beyazlaması, seyrek, kısa ve kırılgan bir hal alması gözlenir. Bakır eksikliği ise, saç köklerinin yetersiz gelişimine ve beyazlamasına neden olabilir” dedi.

Saç köklerinin sağlıklı büyümesi için gerekli vitaminlerden birisinin de biotin olduğunu vurgulayan Küçükçakır, eksikliğinde saçlarda seyrelme, kırılma ve dökülmeler başlayacağının altını çizdi. Özellikle yumurta akının fazla tüketilmesinde ya da genetik kökenli bazı hastalıklarda biotin eksikliğinin gözlendiğini kaydeden Küçükçakır, “Bununla birlikte C vitamini eksikliğinde de saçta kıvrılmalar başlar.

Özellikle yaşlılarda, alkoliklerde, sigara içenlerde, kortizonlu ilaçların uzun süreli kullanımında, taze sebze veya meyvelerin yetersiz tüketimine bağlı gelişir. Bunların dışında dışarıdan almamız gereken L-lizin, L- sistin gibi esansiyel aminoasitlerin eksikliğinde de kuru ve kırılgan saçlar, saç kaybı ve erken beyazlama görülmektedir. Ayrıca yeşil çay tüketiminin saç köklerinde büyümeyi uyarır ve özellikle erkek tipi kellikte faydalıdır. Sonuç olarak beslenme alışkanlıklarımızı bilinçli bir şekilde sağlıklı ve bilimsel temellere dayalı diyetlere göre düzenlemek bile başlı başına saç dökülmesi ve diğer problemlerin birçoğunun önlenmesine yeterli gelecektir.
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