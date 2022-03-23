Sağlıklı sindirim için laktozsuz süt tüketin!

Uzmanlar, ramazan ayının başlamasıyla beraber beslenme düzenindeki değişikliklerin neden olduğu sindirim sistemi rahatsızlıklarını gidermek adına bir bardak laktozsuz süt içilmesini tavsiye ediyor.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, özellikle Ramazan ayında mevcut yeme düzeninin değişmesi nedeniyle hazımsızlık ve kabızlık sorunlarının arttığına dikkat çekiyor. Sindirim sisteminde oluşan sıkıntıların giderilmesi için bol sıvı tüketilmesini öneren Prof. İnanç, “Oruç tutanların gün boyunca beslenememesi ve iftar zamanında da ağır gıdalar tüketmesi sindirim sistemini zorlar. Sindirim sisteminin zorlanması da halk arasında kabızlık olarak bilinen rahatsızlığın oluşmasına sebebiyet verir. Dolayısıyla bu dönemde laktozsuz süt gibi bağırsak hareketlerinin düzenlenmesinde etkili olan içeceklerin tüketilmesi çok önemlidir” dedi.