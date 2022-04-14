Sağlıklı oruç için süt ve süt ürünleri tercih edin

Ramazan ayında, hem tutulan oruç süresinin uzunluğu hem de pandemi sebebi ile bağışıklığın güçlü tutulması gerektiğine vurgu yapan Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nevzat Artık “Pandemi nedeniyle doğru beslenme ve bol sıvı alımı daha da önemli hale geldi. Vücudun sıvı dengesinin korunması açısından oruç tutan kişilerin sıvı tüketimi konusunda dikkatli olması gerekiyor. İftar ve sahurda vücudun gün içinde yaşadığı sıvı kaybını gidermeye yardımcı olmak üzere suyun yanı sıra, süt, ayran ve kefir gibi içeceklerden de faydalanılabilir. Proteince zengin olan bu gıdalar midenin boşalma süresini uzatmakta, acıkmayı geciktirmekte ve tokluk hissi yaratmaktadır. Bu bağlamda protein içeriği yüksek olan süt ve süt ürünleri tokluk hissi verirken, aynı zamanda vücudun sıvı ihtiyacının karşılanmasına destek sağlamaktadır” dedi.

Yoğurdun da Ramazan menüsünde mutlaka yer alması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Artık, süt ve süt ürünlerinin, bileşimindeki karbonhidrat, protein, yağ, kalsiyum, fosfor, magnezyum, potasyum ve B vitaminleri başta olmak üzere daha birçok aktif ögeyi içinde dengeli olarak barındıran önemli gıda maddeleri olduğunu belirtiyor.