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Sağlıklı Kentler Birliği, Covid-19’a karşı tedbiri artırıyor

TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ’NE (SKB) ÜYE BELEDİYELERİN COVİD-19’A KARŞI EDİNDİĞİ TECRÜBELER PANDEMİ İLE MÜCADELEDE KULLANILACAK.

Sağlık 25.08.2020, 16:26
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Sağlıklı Kentler Birliği, Covid-19’a karşı tedbiri artırıyor

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’ne (SKB) üye belediyelerin Covid-19’a karşı edindiği tecrübeler pandemi ile mücadelede kullanılacak. SKB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediyelerin salgınla mücadelede çok önemli rollerinin bulunduğunu hatırlatarak, “Birliğe üye belediyeler olarak bizler de tecrübelerimizi gözden geçirerek, Covid-19’a karşı ülkemiz ve devletimiz lehine nasıl daha fazla katkı sağlayabiliriz onun derdindeyiz” dedi.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 33. olağan meclis toplantısı, Bursa’da gerçekleştirildi. Almira Otel’deki toplantıya, Başkan Aktaş’ın yanı sıra üye belediyelerin temsilcileri katıldı. Malatya’nın Yeşilyurt ilçe belediyesi, 74. üye olarak birliğe kabul edildi. Toplantıda ayrıca, encümen ile plan ve bütçe komisyonu üyeleri de belirlendi.

SKB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, pandemi süreciyle birlikte belediyelerin sorumluluğunun arttığını söyledi. Toplumun herhangi bir sıkıntıda ilk başvurduğu, destek istediği kurumların başında belediyelerin geldiğini vurgulayan Başkan Aktaş, bu gerçeğin salgın sürecinde fazlasıyla kendini gösterdiğini belirtti. Başkan Aktaş, “Danışma hatlarının güçlendirilmesi, çözüm ve kriz merkezlerinin kurulması, evde kalmak zorunda olan kesime verilen destekler, evde bakım ve psikolojik destek hizmetleri, pazar yerleri ile ilgili düzenlemeler belediyelerin yine hızlı çözüm ürettikleri konular oldu. Bu süreçte doğan maske ihtiyacına çözüm üretebilen belediyelerimiz bile var. Sağlık bakanlığımız tarafından yayınlanan uyulması gereken temizlik ve sosyal mesafe kurallarında yine belediyeler vatandaşlara rehberlik etti. Sokakların temizlenmesi ve ardından yapılan dezenfeksiyon çalışmaları, Covid-19’la mücadelenin sürekliliği açısından önemliydi. Kullanılan maske ve eldivenlerin bertarafı için ayrı atık kutuları konuldu. Belediyeler, iş planlarında olmayan birçok konu ile özverili olarak savaştılar. Bu savaş, hala dinamik şekilde devam ediyor” diye konuştu.

“SKB’nin değerleri önem kazandı”

Başkan Alinur Aktaş, SKB’nin kuruluş maksadı olan kent sağlığının geliştirilmesine yönelik rehberlik çalışmalarında her zaman vurgulandığı gibi akıllı kentler, güvenli kentler, dirençli kentler, sürdürülebilir kentler, dayanışmacı kentler, iklim değişikliğine uyumlu kentler gibi kavramların bu zaman diliminde büyük önem kazandığını ifade etti. Başkan Aktaş, “Bir başka deyişle bu kavramların önemi daha net anlaşıldı. Danışma kurulu üyelerimizin rehberliğinde üye belediyelerimizin yaptıkları çalışmaları, iyi çözüm örneklerini, karşılaştıkları zorlukları öğrenmek amacıyla görüşmeler yaptık, anketler düzenledik. Problemleri, yaşanan tecrübeleri birer vak’a olarak değerlendirmek ve tavsiyeler geliştirmek amacıyla danışmalarımız çeşitli dokümanlar hazırladılar ve çalışma devam ediyor. Birliğe ait web sayfasında oluşturduğumuz covıd-19 bölümünde, yerel yönetimlere rehberlik edebilecek birçok dokümana ve rapora yer verdik” şeklinde konuştu.

SKB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, pandemi ile mücadele çalışmaları kapsamında şehir ve ilçe yönetimine dair çok önemli örnekler edindiklerini dile getirdi. Elde edilen tecrübeleri ‘revize edip’ pandemi ile mücadeleye endekslemenin peşinde olduklarını, bu konuda birliğe üye belediyelere nasıl daha fazla katkı sağlanabileceğinin değerlendirildiğini kaydeden Başkan Aktaş, “’Artık hiçbir şey eskisi olmayacak’ sözünü bu süreçte çok duyduk ve dillendirdik. Yeni normalde birçok alışkanlığımızdan vazgeçtik. Yeni normale, bireysel ve toplumsal anlamda hızlı şekilde adapte olmalıyız ve tedbiri asla elden bırakmamalıyız. Maske, mesafe ve temizliğe çok dikkat etmeliyiz. Ülke ve dünya olarak en kısa sürede pandemi sürecini atlatıp, özlediğimiz o eski günlere geri dönmeyi diliyorum” ifadelerini kullandı.

SKB’nin meclis toplantısında, encümen ile plan ve bütçe komisyona üyeleri de yeniden belirlendi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, yeni encümen üyeleri oldu. Plan ve Bütçe Komisyonu ise Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Haluk Mutluay, Şırnak Belediye Meclis Üyesi Ferit Batmaz, Çankaya Belediye Meclis Üyesi Anıl Çetin, Pamukkale Belediye Meclis Üyesi Sevgi Çölhan ve Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi Nazan Erşahin’den oluştu.

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