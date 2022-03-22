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"Sağlıklı gebelik için vücudunuzu hazırlayın"

Hamile kalmayı planlayan anne adaylarının kendilerini hazırlaması gerektiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Emine Zeynep Yılmaz, “Aşırı kilo veya aşırı zayıflık gebelikte ciddi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle gebelik öncesi sağlıklı kilonuza ulaşmaya çalışın. Enfeksiyonlardan uzak durun ve aşılarınızı tamamlayın” dedi.

Sağlık 22.03.2022, 09:55
"Sağlıklı gebelik için vücudunuzu hazırlayın"

Hamile kalmayı planlayan anne adaylarının kendilerini hazırlaması gerektiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Emine Zeynep Yılmaz, “Aşırı kilo veya aşırı zayıflık gebelikte ciddi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle gebelik öncesi sağlıklı kilonuza ulaşmaya çalışın. Enfeksiyonlardan uzak durun ve aşılarınızı tamamlayın” dedi.

Medipol Üniversitesi Esenler Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Emine Zeynep Yılmaz, hamile kalmayı planlayan anne adaylarına önemli uyarılarda bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz, her gebeliğin kendine özel olduğunu belirterek, “Gebelik öncesi sağlık durumunuz ve alabileceğiniz önlemler sağlıklı bir gebelik ve sağlıklı bir bebek şansınızı yükseltiyor. Bazı kadınlar için vücudunu ve zihnini gebeliğe hazırlamak aylar alırken kimi kadınlar için daha da uzun sürebiliyor. İlk çocuğunuz da olsa, dördüncü doğumunuz da olacak olsa her gebelik kendine özeldir ve bazı önlemler gebeliğin daha sağlıklı geçirilmesine katkıda bulunur” dedi.

"Enfeksiyonlardan uzak durun"

Gebelik planlamasında dikkat edilmesi gereken hususları Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz, şöyle açıkladı: "İş, okul, aile konusunda gebelik için hazır olduğunuza emin olun. Eşinizle bu konuda konuşup onun isteklerini de gözden geçirin. Gebeliği sağlıklı bir şekilde geçirmek için gebelik öncesi sağlığınız çok önemli. Öncelikle gebelik planlayana dek aktif bir korunma yöntemi kullanın ve doktorunuzla korunma yönteminizi gebelik öncesinde ne zaman bırakılacağına dair konuşun. Kaç çocuk istediğinizi, kaç yaşında doğum yapmak istediğinizi düşünün. Doktorunuza randevunuzu ayarlayın. Beslenmenize dikkat edin ve spora başlayın. Enfeksiyonlardan uzak durun ve aşılarınızı tamamladığınıza emin olun. Maddi olarak tasarruf yapmaya başlayın. Zihin sağlığı hayatı nasıl gördüğümüz, düşündüğümüz ve hayatla nasıl başa çıkacağımızı etkiler. Hayatta kendini en iyi durumda hissetmek için, hayatınızın iyi olduğunu kabul etmek ve kendinizi değerli görmeniz gerek. Herkes zaman zaman sıkıntılar yaşayabilir, üzgün veya mutsuz olabilir. Duygularınız hakkında doktorunuz ve psikoloğunuzdan yardım ve tedavi alabilirsiniz".

"3 ay öncesinden folik asit desteği şart"

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz, hamilelikten 3 ay önce folik asit desteğine başlanması gerektiğini ifade ederek, “Folik asit bir B vitamini türevidir. Gebelikten üç ay önce başlanması önerilen folik asit, son bir ayda başlansa bile bebeği bazı önemli doğumsal sakatlıklardan koruyor. Gebelik düşünüldüğü anda günlük 400 mg başlanması önerilir. Yüksek dozlu (5 mg) folik asitler her gebelik için uygun olmamakla birlikte, daha önce nöral tüp defekti olan bir gebelik sonrası, şeker varsa, aile öyküsü varsa, epilepsi ilacı kullanılıyorsa yüksek doz folik asit kullanılması gerekebilir. Gebeliğin ilk üç ayında da folik asit kullanımı önerilmektedir” ifadelerini kullandı.

"Bazı ilaçları kullanmayı bırakın"

Gebe kalmadan önce mutlaka doktora başvurulmasını tavsiye eden Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz, "Daha önce geçirdiğiniz hastalıklar, şu anki sağlık durumunuzda gebeliğinizi etkileyecek bir durum olup olmadığı doktorunuz tarafından değerlendirilecektir. Özellikle eşlik eden şeker, tansiyon, tiroid hastalıkları ve bazı kronik hastalıklar bu durumda önem teşkil etmektedir. Kullandığınız ilaçların gebeliğe uygun olup olmadığı konusunda doktorunuzdan bilgi isteyin. Gebelik öncesi tamamlanması gereken aşı önerilerini uygulayın. Sigara ve alkol kullanımı gebelikte düşük, erken doğum, gelişme geriliği, bazı doğumsal anomaliler ve anne karnında ölüme yol açabilir. Doğum sonrası ilk 6 ayda bebeğin hırıltılı solumasına sebep olabilir. Gebelik öncesi mutlaka bu alışkanlıklar bırakılmalıdır. Bunların yanı sıra bazı psikiyatri ilaçları, nöroloji ilaçları, kimi yüksek dozlu vitaminler bazı doğumsal defektlere yol açabilir. İlacı size reçete eden doktorunuza gebelik isteminiz olduğunu mutlaka hatırlatın. Aile öykünüz, çocuğunuzun sağlığı için de önemlidir. Kardeşlerinizde olan kalp rahatsızlığı veya kuzenlerinizdeki aneminin sizin çocuğunuzu etkileyebileceğini düşünerek doktorunuzu bu konuda bilgilendirmeniz gerekir. Tekrarlayan düşükler, anne karnında ölümler, gebe kalmada zorluk, daha önceki gebeliklerde doğumsal defektler varsa kromozom testleri yaptırmak gerekebilir" diye konuştu.

"Kirli çevreden ve kimyasallardan uzak durun"

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: "Bazı kimyasallar, çevresel atıklar ve toksik maddelerden (özellikle ağır metaller, böcek ilaçları, tarımsal ilaçlar, kedi fare dışkıları olarak sayılabilir) uzak durulması gerekmektedir. Bu tür kimyasallar hem kadında hem erkekte üremeyi etkiler. Sperm ve yumurta kalitesini bozabilir. Gebe kalmayı zorlaştırabilir. Gebelikte az miktarda maruziyet bile yenidoğan, çocukluk, puberte çağında hastalıklara neden olabilir. İşyerinde ve evde, kendinizi ve sevdiklerinizi toksik atıklardan uzak tutun. Öte yandan aşırı kilo ve obezite gebelikte kalp rahatsızlıkları, diyabet, kanser, tansiyon, pıhtı atması gibi problemlere yol açarken, aşırı zayıflık da bazı ciddi hastalıklara sebebiyet verebilir. Kilo alıp vermek, kısa süreli diyetlerden ziyade sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizi içeren yaşam koşullarını uygulamakla olur. Bu konuda diyetisyenden yardım alarak gebelik öncesi sağlıklı kilonuza ulaşabilirsiniz".

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