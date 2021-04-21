Sağlıklı bir yaşam için en ucuz ve en pratik check-up

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine göre, dünyada en yaygın ölüm sebebi olarak gösterilen kalp ve damar hastalıkları, yılda yaklaşık 18 milyon kişinin hayatını kaybetmesine yol açıyor. Türkiye’de de ölüm nedenlerinin başında gelen kalp ve damar sağlığı için tehdit oluşturan en önemli unsurları sıralayan Medicana International İzmir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Cevat Şekuri, “Kişinin, tansiyon, şeker ve kolestrolünü sürekli kontrol altında tutması ve sigara içmemesi uzun ve sağlıklı bir yaşamın anahtarı. Bu farkındalığa sahip olmak sağlığımız için yapacağımız en pratik check-up sayılır” diye konuştu.

İnsan hayatını tehdit eden en önemli hastalık grubunun başında gelen kalp-damar hastalıkları nedeniyle Türkiye’de, yılda yaklaşık 150 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Bu oran, trafik kazası nedeniyle yaşanan ölümlerin neredeyse 30 katına yakın.

Medicana International İzmir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Cevat Şekuri, diyabet, hipertansiyon ve kolestrol yüksekliğinin kalp ve damar sağlığı için en önemli risk faktörleri olduğunu belirterek, “Damar sertliğinde en önemli husus hastalığı erken teşhis ederek, ilerlemesini önlemektir. Korunmada en basit yol, bireylerin bu 3 önemli risk faktörünün farkında olmasıdır. Bu farkındalığa sahip olmak sağlığımız için yapacağımız en temel ve en pratik check-up sayılır. Periyodik olarak doğru tansiyon ölçümü, 12 saatlik açlık sonrası kan şekeri ve LDL- kolestrol ölçümü yapılması kolay; ancak risk kontrolü yönünden son derece hayati bilgiler sunar” dedi.

Ayrıca bu 3 ana faktöre ek olarak kişinin yaşamına hareket katmasının da önemine vurgu yapan Prof. Dr. Şekuri, obezitenin kalp ve damar sağlığına olumsuz etki yaptığının altını çizerek, yağlı yiyeceklerden uzak durarak, lifli beslenmenin önemine dikkat çekti.

Değerler nasıl olmalı?

Kalp ve damar hastalıklarının, ülkemiz sağlık giderlerinin yaklaşık yüzde 50’sinden de sorumlu olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Şekuri, kontrol altına alındığı takdirde kişinin ömrüne ömür katacak üç unsurun olması gereken değerlerini sıralayarak, “Diyabet için kan şekeri hedefi 80-100mg/dl arasında olmalı. Hipertansiyon için kan basıncı hedefi 140/90 mmHg’nin altında olmalı. Hiperlipidemi için LDL- kolestrol hedefi 160mg/dl’nin altında olması gerekiyor” diye konuştu.

Yüksek riskli gruplar için bu değerlerin değişim gösterdiğini belirten Prof. Dr. Şekuri, “Daha önce kalp krizi geçirenler, stent takılan ve bypass yapılan kişiler, diyabetliler, inme ve geçici beyin hadiseleri yaşayanlar, böbrek yetmezliği olanlar, çevresel denilen ayak atar damarı ve karın içi damar hastalığı olanlar için tansiyon hedefinin 130/80 mmHg ın altında olması, hiperlipidemi için LDL- kolestrol hedefinin ise 100 mg/dl’nin altında olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Sigarayı hayatınızdan çıkarın

Kalp ve damar sağlığı için sağlıklı beslenme ve egzersizin de çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Şekuri, sigaranın ülkemizde yaygınlığı bakımından özellikle genç yaş hastalarında önemli bir risk faktörü olduğuna değinerek, “Sigara dumanı vücudumuzun en hassas ve incinebilir yapıları olan akciğer bronş ve alveollerini, ayrıca damar iç yüzeylerini hedef almaktadır. Sigara, yedi tenis kortu genişliğinde olup adeta bir organ büyüklüğünde olan damar iç yüzeyini LDL kolesterol ve diğer zararlı etkenlere karşı savunmasız kılıp damar sertliğine çok ciddi bir şekilde davetiye çıkarmaktadır” dedi.