banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Rusya Ukrayna Savaşı Buğday Fiyatlarına Yansıdı!
Rusya Ukrayna Savaşı Buğday Fiyatlarına Yansıdı!
Bugün hava nasıl olacak? 25 Şubat 2022
Bugün hava nasıl olacak? 25 Şubat 2022
Ruslar Çernobil'i ele geçirdi
Ruslar Çernobil'i ele geçirdi
Kiev’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Kiev’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Sağlıklı beslenmek ömrünüze 10 yıl ekleyebilir

Medline Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Selva Oturakçıibogil, sağlıklı beslenmenin temelinin, ağırlıklı olarak sebze-meyve, baklagiller, kepekli tahıllar ve işlenmemiş sağlıklı yağ zengini kuru yemişlerden oluşan dengeli bir sofradan geçtiğini bildirdi.

Sağlık 25.02.2022, 12:41
Sağlıklı beslenmek ömrünüze 10 yıl ekleyebilir

Medline Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Selva Oturakçıibogil, sağlıklı beslenmenin temelinin, ağırlıklı olarak sebze-meyve, baklagiller, kepekli tahıllar ve işlenmemiş sağlıklı yağ zengini kuru yemişlerden oluşan dengeli bir sofradan geçtiğini bildirdi.

Beslenme alışkanlıklarının insan sağlığı üzerindeki etkisine yönelik yapılan son çalışmaların doğru bir beslenme tarzının insan ömrünü 10 yıldan daha uzun bir süre uzatabileceğini gösterdiğini söyleyen Oturakçıibogil, bunun için yapılması gerekenleri anlattı.

Kahvaltıya önem verin

Kahvaltıyı atlamamak kadar ne tüketildiği de önemlidir. Zeytin ve peynir çeşitleri, yumurta, doğal bal gibi klasik bir kahvaltıda olmazsa olmaz besinlerin yanı sıra vitamin ve mineral içeriği yüksek olan domates, salatalık, biber türü sebzeler de yer almalıdır. Ekmek olarak 1-2 dilim tam tahıllı ürünlerin tercih edilmesi faydalı olacaktır. Kızartmalar, poğaça, salam, sosis, sucuk gibi katkı maddesi içeren işlenmiş gıdalardan ise kaçınılmalıdır.

Tabağınız renkli olsun

Beslenmede temel ve basit prensipleri uygulamak hem kolay hem de önemlidir. Bu nedenle tabağınızda her renk sebze-meyve olmasına özen göstermeniz farklı vitamin ve mineraller yönünden zengin beslenmenizi sağlar.

Baklagillere sofranızda yer açın

Protein yönünden çok zengin olan kuru baklagiller antioksidan içerikleri sayesinde zararlı maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olurlar. Ayrıca bağışıklık sistemini de desteklerler.

Beyaz eti tercih edin

Vücudumuzun kırmızı ete de ihtiyacı vardır ancak beyaz et sizin gerçek dostunuzdur. Bu nedenle kırmızı eti mümkün olduğunca az tüketin. Deniz mahsulleri, hindi ve tavuktan oluşan beyaz et tüketimine ağırlık verin. Fakat derilerini yemeyin. Bu besinleri pişirme tekniğiniz ise; fırında, buğulama veya haşlama şeklinde olsun.

Trans yağlardan uzak durun

Trans yağ içeren gıdaları tüketmemeye çalışın. Kan şekerinizi dengede tutmak için şeker ve un içeren yiyecekleri sofranızdan kaldırın. Market raflarındaki işlenmiş ve paketli gıdalara sepetinizde yer vermeyin, fast food tarzı beslenmeden kaçının.

Suyu bol tüketin

İnsan bedeninin yüzde 60’ı sudan oluşur. Bu nedenle günde en az 10 bardak su tüketmeye özen gösterin. Yemek aralarında ve sabah uyandığınızda su içmeye çalışın. İçtiğiniz çay, kahve, gazlı içecekler suyun yerini tutmazlar. Hatta bu içecekler idrar söktürücü etkilerinden dolayı vücudun daha fazla suya ihtiyaç duymasına yol açarlar.

Sofranızdan tuzluğu kaldırın

Vücudumuz günde 2400 mg. sodyuma ihtiyaç duyar. Bu miktar ise sadece 6 gram, yani yaklaşık 1 tatlı kaşığı tuz ile rahatça karşılanabilir. Aşırı sodyum tüketimi hipertansiyon ve beraberinde kalp-damar sorunlarına neden olur. Tuzu kısıtlarsanız kalp-damar sağlığınızı korurken, hipertansiyon, böbrek fonksiyon bozukluğu, mide kanseri, obezite ve gastrik ülser gibi pek çok ciddi hastalık riskinizi de azaltmış olursunuz.

Atıştırmalıklarınızı kuru yemişlerden seçin

Kuru yemişler lezzetli ve doyurucu atıştırmalıklar olarak bilinirler. Yağ oranları yüksek olsa da içerdikleri yağlar genellikle sağlıklı yağlardır. Kuru yemişler vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineral açığını kapatırlar. Ancak işlenmemiş olanlarının tüketilmesi gerekir.

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 26 46
4. Adana Demirspor 26 44
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Gaziantep FK 26 36
11. Karagümrük 26 36
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 26 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. Arsenal 24 45
6. West Ham United 26 42
7. Wolverhampton Wanderers 25 40
8. Tottenham 24 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Crystal Palace 26 29
12. Leicester City 23 27
13. Aston Villa 24 27
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 25 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Burnley 23 20
19. Watford 25 18
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15