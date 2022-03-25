Sağlıkçılardan huzurevi sakinlerine önce aşı, sonra müzikli eğlence

SAMSUN (İHA) – Samsun’da korona aşısı olan huzurevi sakinleri akabinde sağlık çalışanlarından oluşan bir müzik grubunun çaldığı şarklılarla göbek atıp doyasıya eğlendi.

“Yaşlılara Saygı” haftası kapsamında Canik İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri Büyükşehir Belediyesi Huzurevi’nde Covid- 19 aşı uygulaması yaptı. Hatırlatma dozunun olan huzurevi sakinleri sonrasında bir sürprizle karşılaştı. Sağlıkçılardan oluşan bir grup huzurevinde sazlı, sözlü müzik eğlencesi düzenledi. Kimi zaman sazın ritmine dayanamayan huzurevi sakinleri oynayarak ritme eşlik etti. Yapılan uygulama karşısında memnuniyetlerini dile getiren huzurevi sakinleri başta Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olmak üzere, emeği geçen herkes teşekkür ettiler.

Uygulama hakkında bilgi veren Dr. Elif Nur Gülen, “Canik İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak Yaşlılara Saygı Haftası’nda huzurevimizle beraber bir etkinlik planladık. Öncelikle yaşlılarımızdan aşı zamanı gelenlerin aşılarını yaptık. Sonrasında sağlık çalışanlarından oluşan bir ekiple beraber şarkılar söyledik. Canik esnafımızın ve sağlık çalışanlarımızın desteğiyle de huzurevleri sakinlerine minik hediyeler takdim ederek bu güzel günde onların yanında olmak istedik” dedi.

“Onların keyifli ve mutlu olması bizleri de mutlu ediyor”

Müzik grubunda bulunan Doktor Volkan Konya, “Huzurevi sakinleri ile güzel bir müzik alışımı yapıyoruz. Ben yaklaşık 23 senedir doktorluk mesleğini yapıyorum ve böyle bir etkinliği yapmaktan gurur duyuyorum. Onların keyifli ve mutlu olması bizleri de mutlu ediyor” diye konuştu.

“Aşı bir hayattır”

65 yaşında huzurevi sakini Hayati Arslan ise “Bize aşı yapan Canik İlçe Sağlık Müdürlüğü ekibine çok teşekkür ederiz. Aşı olmayanlar aşısını mutlaka olsunlar. Aşı bir hayattır. Vermiş olduklarını konseri de çok tebrik ederiz” şeklinde konuştu.

Kimi zaman sağlıkçılardan mikrofonu alan yaşlı vatandaşlar şarkılar söyledi. Eğlenceli anlara sahne olan etkinlik sağlıkçıların huzurevi sakinlerine hediye takdimi ile son buldu.