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Sağlıkçılara bayram sonuna kadar ulaşım ücretsiz

Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinin kahramanı olan sağlık çalışanlarının toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma süresini ramazan bayramı sonuna kadar uzattı.

Sağlık 30.03.2021, 16:24
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Sağlıkçılara bayram sonuna kadar ulaşım ücretsiz

Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinin kahramanı olan sağlık çalışanlarının toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma süresini ramazan bayramı sonuna kadar uzattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadelede en ön safta yer alan, ailelerinden, çocuklarından ve sevdiklerinden mahrum kalarak fedakârca çalışan sağlık kahramanlarına desteklerini sürdürüyor. Bugüne kadar konaklama, toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma, C vitamini destek paketleri ve Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı ile sürekli sağlık çalışanlarının yanında olan Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma süresini 16 Mayıs 2021’e kadar uzattı.

Geçen yıl Mart ayında sağlık çalışanlarına toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma hakkı tanıyan Büyükşehir Belediyesi, 1 Temmuz 2020’de sona eren uygulamayı, pandeminin tavan yapmasıyla birlikte 23 Ekim 2020’de yeniden devreye almıştı. Toplam 24 bin 628 kişinin sağlık çalışanı kartı aldığı uygulamanın süresi 16 Mayıs 2021’e kadar uzatıldı.
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