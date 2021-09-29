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Sağlıkçılar aşılama oranını arttırmak için canla başla çalışıyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde görev yapan sağlıkçılar, gece gündüz demeden aşılama çalışmalarını sürdürüyor.

Sağlık 29.09.2021, 13:03
Sağlıkçılar aşılama oranını arttırmak için canla başla çalışıyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde görev yapan sağlıkçılar, gece gündüz demeden aşılama çalışmalarını sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği "Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu" konulu genelge üzerine artan talebe karşı sağlıkçılar canla başla çalışıyor. Birçok alanda PCR test zorunluluğunun getirilmesi üzerine Yüksekova ilçe merkezi ve çevre köylerinde yaşayan vatandaşlar, rahatça aşılarını yapabilmek için daha önce kurulan aşı çadırlarının yolunu tutuyor. Merkezin değişik noktaların kurulan randevusuz aşı çadırlarına ilgi yoğun olurken, sağlıkçılar aynı zamanda esnafı gezerek aşılama işlemlerini sürdürüyor.

Sağlıkçıların mücadelesine karşı vatandaşların duyarlı olmasını isteyen Sabır Kına, “Bende bugün ikinci doz aşımı yaptım. Sağlık personelleri sağ olsunlar gece gündüz demeden aşıları yapmak için uğraşıyorlar. Biz de onlara destek çıkmak için aşılarımızı yapalım. Allah tüm sağlıkçılarımızdan razı olsun” dedi.

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