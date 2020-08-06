Sağlıkçılar "1 aylık ek ödemeler yarım simit bile almıyor" diye isyan etti

Bursa’da sağlık çalışanları kendilerine yatırılan ek ödemelerin 1 simit bile etmediği belirterek protesto gösterisi düzenledi.

Sağlık-Sen Bursa Şubesi ek ödemelerde yaşanan sıkıntıları protesto etmeye devam ediyor. İnegöl Devlet Hastanesi önünde eylem yapan sendika üyeleri 1 aylık yatan ek ödemelerin yarım simit bile etmemesini protesto etti.

Ek ödemeleri protesto etmek için İnegöl Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yapan Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Gökhan Yünkül, "Tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgını nedeniyle insanlık olarak zorlu bir süreç yaşıyoruz. Sağlık çalışanları olarak da deyim yerindeyse pandemi savaşında sağlık çalışanlarımızı cephede şehit veriyoruz. İşte onlardan biri Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde Psikiyatri Uzmanı olarak çalışan 35 yaşındaki doktor arkadaşımız Mustafa Özlü’yü covid 19 nedeniyle yitirdik. Sözlerime başlamadan önce kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Açıkça herkes görüyor. Özellikle son 6 ay içinde sağlık çalışanlarının inanılmaz bir durumla, büyük bir riskli karşı karşıya olduğu açıktır. Hayatımızda herşeyin değiştiğini, tüm eski alışkanlıklarımızın yerini yenilerinin aldığını görüyoruz. Sağlık çalışanları bu zorlu süreçte ateşin ortasındayken ateşin etrafında da toplumumuza özgü olan davranışlarımızdan hastalık nedeniyle artık uzak durmak zorunda kalmalıyız. Evet toplum olarak değişiyoruz. Bu değişimin tek değişmeyeni, dünü de bugünü de aynı olan ve yarını da aynı olacak olan sağlık çalışanlarımızın verdiği emek, aldığı risk, hastaları için ortaya koyduğu olağanüstü mücadeledir. Evet sağlık çalışanları için bir şey değişmemiştir. Bugün ne kadar ağır iş yükü altında eziliyor isek dün de durum aynıydı. Bugün ne kadar bulaşıcı hastalık riski taşıyor isek aslında dün de aynıydı. Dün ve bugün değişmeyen tek şey sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını alamaması, uğradığı hak kayıpları, sağlık bürokrasisinin bu sorunlara kör ve ilgisiz olmasıdır. Yıllardır sağlık çalışanlarının kanayan yarası olan ek ödeme sorunun adil bir çözüme kavuşması en temel çağrılarımızdan biri oldu. Bu sistemin artık yürümesinin, sağlık çalışanlarını tatmin etmesinin mümkün olmadığını söyledik söylemeye de devam edeceğiz. Bu sistemin artık tamamen sonlandırılması, artık sağlık çalışanlarının onuruna yaraşır şekilde, biten-giden döner sermayenin yerine aylık maaşlarımızın yükseltilerek yeni bir sayfanın açılması Sağlık-Sen olarak olmazsa olmaz talebimizdir" dedi.

Yünkül sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün pandemi sürecinde sağlıkta bir başarıdan, 2002 yılında başlayan sağlıkta dönüşüm programı ile sağlık alanında sağlanan bir başarıdan, hasta memnuniyetinin yüzde 30’lar seviyesinden yüzde 70’ler seviyesine çıkmasından söz edeceksek şüphesiz ki bunun en büyük mimarı canını dişine takarak çalışan sağlık çalışanlarıdır. Almanya, Amerika, Avusturalya, İngiltere gibi bir çok gelişmiş ülkelere göre pandemide gösterdiğimiz başarının mimarı sağlık çalışanlarıdır. Üstelik 4 kat daha fazla iş yükü ile çalışmamıza rağmen. Üstelik bu ülkelerdeki meslektaşlarımıza göre trajikomik ücretler almamıza rağmen. Biz sağlık çalışanları olarak kimseden lütuf beklemiyoruz. Çocuklarımızın rızkı olan ücretimizi yani alın terimizin karşılığını istiyoruz. Pandemi dolayısıyla 3 ay tavandan yatan ek ödemeler bu ay itibari ile eski düzenine tekrar döndü. Yani yıllardır uğradığımız hak kaybı yine başladı. Geçen ay 1100 TL ek ödeme alan hemşiremiz bu ay 75 kuruş ek ödeme aldı. Yani hesabımıza yatan 1 aylık ek ödeme ile yarım simit bile alamıyoruz. Gelin hesabı yapalım. 75 kuruşa çocuğumuza 2 ciklet alamayız. 75 kuruş bir arkadaşımıza ısmarlayacağımız yarım bardak çay etnez. 75 kuruşa bir pet şişe temiz su alıp içemeyiz. 75 kuruş sadece bir küsurattır. Ne yani? Sağlık çalışanlarının bu zorlu süreçte ki muhteşem emeği, fedakarlığı, insanüstü gayreti sizler için küsurat mıdır yani? Bu hesap, bu kitap ayıp değil midir? Günah değil midir? Bu yaşananlar haksızlık, hukuksuzluk değil midir"