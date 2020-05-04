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Sağlık yatırımları korona günlerinde de hız kesmedi

SAMSUN'A YAPILAN DEV SAĞLIK YATIRIMLARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR. 900 YATAK KAPASİTELİ ŞEHİR HASTANESİNİN ZEMİN ETÜT ÇALIŞMALARI BAŞLAMASININ YANI SIRA BAZI İLÇELERE YAPILAN DEVLET HASTANELERİNİN İNŞAATLARINDA DA SON AŞAMAYA GELİNDİ.

Sağlık yatırımları korona günlerinde de hız kesmedi

SAMSUN'A YAPILAN DEV SAĞLIK YATIRIMLARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR. 900 YATAK KAPASİTELİ ŞEHİR HASTANESİNİN ZEMİN ETÜT ÇALIŞMALARI BAŞLAMASININ YANI SIRA BAZI İLÇELERE YAPILAN DEVLET HASTANELERİNİN İNŞAATLARINDA DA SON AŞAMAYA GELİNDİ.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 09:28
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Sağlık yatırımları korona günlerinde de hız kesmedi

Samsun’a yapılan dev sağlık yatırımları tüm hızıyla devam ediyor. 900 yatak kapasiteli şehir hastanesinin zemin etüt çalışmaları başlamasının yanı sıra bazı ilçelere yapılan devlet hastanelerinin inşaatlarında da son aşamaya gelindi.

Samsun merkezde ve ilçelerinde yapılan sağlık yatırımları korona virüsle sürdürülen etkin mücadele döneminde de aralıksız olarak devam ediyor. İlkadım ilçesinde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapılan ek poliklinik binasının geçici kabulü yapıldı. Yakında zamanda açılması planlanan ek bina 127 odalı ve son teknoloji ile donatılmış poliklinikleriyle hizmet verecek. Salıpazarı Devlet Hastanesi inşaatı tamamlandı ve geçici kabul sürecinde olan binanın malzeme alımı süreci başlatıldı. Vezirköprü Devlet Hastanesinde de son aşamaya gelinirken, Kavak ve 19 Mayıs ilçelerindeki hastanelerinin yapımı yüzde 50 oranında tamamlandı. Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç hastaneler hizmete girdiğinde Samsun’un 40 -50 yıllık sağlık yatırımı tamamlanmış olacağını belirtti.

"Hastaneler Samsun’a çok ciddi katkılar sağlayacaktır"

Samsun’a modern ve son teknoloji ile donatılmış hastaneler kazandırılacağını ifade eden İl Sağlık Müdürü Oruç, "Yakında hizmete girecek Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek poliklinik binası, Salıpazarı ve Vezirköprü Devlet Hastaneleri, ayrıca hastane inşaatlarının yüzde 50’si tamamlanmış Kavak ve 19 Mayıs ilçelerinde ki hastanelerin tamamı hizmete girdiğinde Samsun’a 350 nitelikli yatak kazandırılacak. Bu yatakların hepsi nitelikli üst düzey teknolojik şekilde donatılmış olacaktır. Samsun’da sağlık yatırımlarımız hızlı bir şekilde ilerliyor. Hastanelerin bir kısmı bitti, bir kısmı da bitme aşamasındadır. Salıpazarı Devlet Hastanesi inşaat olarak bitti şuan geçici kabule hazır bir şekilde bekliyor. Diğer yandan Eğitim ve Araştırması Hastanesi ek poliklinik binasının geçici kabulü yapıldı. Çok kısa bir zaman sonra hizmete alacağız. Burası 127 odalı bir poliklinik oldu. Gerçekten Samsun için iyi bir yatırım oldu. Hastalarımız içinde daha ferah kullanım alanları olan çok modern bir poliklinik binası oldu. Bunun yanı sıra Vezirköprü Devlet Hastanemiz çok kısa bir süre sonra bitecektir. Son çalışmaları yapılıyor. O hastanede bittiğinde Samsun’a ve Vezirköprü ilçesine çok ciddi katkılar sağlayacaktır" dedi.

"Kavak ve 19 Mayıs ilçelerindeki hastanelerinin yapım aşamaları yüzde 50’ye ulaştı"

Korona virüs sürecinde sağlık yatırımları konusunda hiçbir kesilme olmadığını söyleyen Müdür Oruç, "Kavak ve 19 Mayıs ilçelerindeki hastanelerinin yapım aşamaları yüzde 50’ye ulaştı. Bu hastanelerimizin ise önümüzdeki yılın başlarına doğru bitmesini bekliyoruz. Bu hastanelerimizde bittiğinde insanların çok rahat bir şekilde ulaşabileceği modern bir hastane olacaktır. Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Bu süreç ne olursa olsun sağlık yatırımlarımızda hiçbir kesinti olmadı. Bu yatırımlar ilçelerimizin 40-50 yıllık sağlık ihtiyacını karşılamış olacaktır. Diğer ilçelerimize sağlık yatırımlarımızı yapmıştık ve mevcut hastanelerimizi, sağlık tesislerimizi yenilemiştik" diye konuştu.

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