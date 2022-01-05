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Sağlık Turizminin Başarı Hikâyesi 2022’de Yazılacak

Sağlık turizmi konusu son dönemlerde herkesçe konuşulan, kafa yorulan bir alan oldu. Sağlık turizminin artan popülaritesi ile birlikte kulağı delik herkes sektör hakkında yorum yapmaya başladı. Her kesimin sağlık turizmi alanında projeleri var ancak diğer yandan sağlık turizmi konusunda elde net bir veri bulunmaması da kafaları karıştırmaya devam ediyor.

Sağlık 05.01.2022, 09:18
Sağlık Turizminin Başarı Hikâyesi 2022’de Yazılacak

Sağlık Turizminde TUİK Karmaşası ve İstatistik Veri Güvensizliği Son Bulmalı

2010 yılından bu yana hacmi devamlı olarak artan sağlık turizmi bir hizmet ihracatı olarak kabul ediliyor. Sağlık turizminin içsel matematiği bu alanda ki sayısal verinin sağlanmasının önüne geçiyor. Kısa süre içerisinde birçok farklı rakamın konuşulduğu sağlık turizminde her kesim kendi çıkarlarını ve tanıtım kampanyaları doğrultusunda farklı verilerle açıklamalarda bulunuyor.

Türkiye Sağlık Turizminin Neresinde? Bir Yılda Kaç Sağlık Turisti Geliyor?

Türk sağlık turizminde devamlı olarak artan yasa dışı işlem söz konusu. Hiçbir sağlık kuruluşu kendi içinde ki alanların girdi ve çıktılarını denetlemiyor. Sözde sağlık turizmi yapan sağlık kuruluşları ve seyahat acentalarının hiç biri bu alanda yetkili kurumlar değil. Ancak rakamlar incelendiğinde sağlık turizmi alanında çalışma gerçekleştiren binlerde işletme mevcut.

TÜİK’in sağlık turizmi alanında açıkladığı verilerin neye dayanarak açıklandığı büyük bir merak konusu oldu. Neredeyse herkesin saç ekim uzmanı olduğu bu alanda en düşük fiyatlardan kabul edilen hasta sayıları kime ve neye göre belirlenmektedir? Türkiye’nin marka hastaneleri tüm yasaları ihlal edip tüm aracı, taksi şoförü ya da yurtdışında yaşayan kişi ve kurumlar için buyur gel hallederiz derken bu sayılar ve hukukilik nasıl sağlanacak?

Türkiye’ye 2019 yılında sağlık turizminde 1 milyon kişiyi ağırladı. Gurbetçi sağlık turisti, kayıt dışı sağlık turisti, sağlığın turistini turistin sağlığı saymak sağlık turizmi sektörünün ayrı sorunları olarak karşımıza çıkıyor.

Sağlık turizmi alanında yeterince denetim sağlandığı takdirde Sağlık Turizmi Yetki Belgesi’nin tüm bu sorunları çözmesi mümkün. Türk sağlık turizminin gelişmesi adına şuan 310 olan Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşu sayısı hızla 1000’li sayılara ulaşmalı. Sağlık Turizminde herkes rolünü doğru etik ve kurallara uygun hale getirmelidir. Yetki ve etik kural gaspı yapmamalı. Bununla birlikte kayıtlı hasta ve kontrollerle disipline edilmelidir.

Türk Sağlık Turizminin Yaralarını Sarmak Mümkün

Medical in Türkiye sağlık turizmi için ABD ve Almanya modelini Türk sağlık turizmine kazandırmak için çalışıyor. Kurum olarak sağlık turizmi etik manifestosu çerçevesi içerisinde çalışmalarına devam eden Medical in Türkiye yetki belgesi olmayan sağlık kuruluşları ile çalışmayı reddetmektedir.

Medical in Türkiye Sağlık turizm yetki belgesi olan kurumlarla da belli bir alanda ortaklık kurar. Branş bazlı çalışır. Branşlarda ikiden fazla çalışma arkadaşını kabul etmez.  Sağlık kuruluşu Medical in Türkiye için 2 branşta çözüm ortağı olarak tarif edilmektedir.

Doktor merkezli bir sağlık turizmi manifestosunu Türkiye’ye kazandırmak amacıyla çalışan Medical in Türkiye binanın ve hastanenin doktordan sonra geldiğini kabul eder ve buna uygun olarak çalışmalarını sürdürür. Bu amaçla çalışmalar doktor merkezli iletişim ve pazarlama disiplini ile çalışır.

Türkiye’de sağlık turizmi atılımı ile ilgili konuşan Medical in Türkiye Genel Müdürü Bilge Fatma IŞIK;

‘’Çok yakında Türk sağlık turizminde başarı hikâyeleri yazmaya başlayacağız. Hep birlikte yazdığımız bu başarı hikâyelerinin merkezinde ise çok kıymetli doktorlarımız olacaktır dedi. Sözlerine 2022 sağlık turizminde disiplin ve değişim yılı olacağını belirterek devam eden IŞIK Medical in Türkiye’nin 12 özel faydalı model başvurusu ile inovatif bir işletme olarak Türk Sağlık turizmine yön vereceğine inanıyoruz. 2022’de Türk sağlık turizminde fark yaratacağız.’’ Diyerek konu ile ilgili görüşlerini dile getirdi.

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