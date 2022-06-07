Sağlık turizminde yeni destek paketi heyecanı

Türkiye, sağlık turizminde dünyanın çekim merkezlerinden biri haline geldi.

Sağlık hizmeti ihracat gelirlerinin yeni destek mekanizmalarının da etkisiyle 5 milyar dolara çıkarılacak olmasına Türk Sağlık Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Servet Terziler’den destek geldi.

Bütüncül ve akılcı bir yaklaşımla kurgulanan yeni desteklerin sektör açısından çok önemli olduğunu ifade eden Terziler, "Türkiye sağlıkta sağladığı kaliteli hizmetler ve diğer ülkelere göre uygun fiyatları ile sağlık turizminde çok önemli bir marka haline geldi. Önceleri ağırlıklı olarak Ortadoğu coğrafyasına hitap ederken son 10 yılda sağlık turizmi için gelenlerin ülkelerinin ciddi oranda değiştiğini gözlemliyoruz. Türkiye artık Avrupalıların en çok tercih ettiği ülke haline geldi. Sağlıkta yakaladığımız marka gücümüzü biraz daha yukarı çekmemiz ve katma değerli servislerimizi artırmamız gerekiyor" dedi.

Türkiye’nin sağlık hizmet ihracatında hızlı bir ivmeyle yükseldiğini ve bu yıl 3 milyar doların üzerinde bir gelir beklendiğini anlatan Terziler, bu rakamın yarısına yakınının saç ekim hizmetlerinden geldiğine dikkat çekti. Türkiye’nin saç ekiminde dünyanın 1 numaralı ülkesi, İstanbul’un da saç ekiminin başkenti olduğunu kaydeden Terziler, "Türkiye’de günde ortalama 2 bin saç ekimi yapılıyor. Avrupalılar başta olmak üzere tüm dünyadan akın akın ülkemize geliyorlar. Türkiye’nin sunduğu kaliteli hizmeti sürdürüp bu akımı çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Eğer doğru hamlelerle yolumuza devam edersek Sayın Bakanımızın dediği gibi kısa sürede 5 milyar dolara ulaşabiliriz. Bu anlamda Bakanlığın hazırladığı yeni destek paketini çok önemli ve değerli buluyorum" diye konuştu.

Terziler, daha önce eksikliğini dile getirdikleri istihdam konusunun da yeni destek paketi içerisinde yer almasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

6 başlık altında yeni destekler

Ticaret Bakanlığının sürdürülebilir bir sağlık hizmeti ihracat artışı amacıyla kurguladığı ’Sağlık Hizmeti İhracatı 5.0’ destekleri 6 ana başlıktan oluşuyor. Bunlardan ilki komplikasyon ve seyahat, sağlık sigortası desteği, ikincisi istihdam desteği, üçüncüsü mesleki eğitim ve yabancı dil desteği, dördüncüsü ise ürün yerleştirme desteği. Beşinci olarak spor sektörü destekler kapsamına dahil edilirken, altıncı ve son destek ise ‘Heal in Türkiye’ portalı olacak. Söz konusu portal Türkiye’nin dünyada sağlık hizmeti ihracatında kullanabileceği bir sloganı ve bir destinasyon markası olacak, aynı zamanda tanıtıma da katkıda bulunacak.