SAĞLIK TURİZMİNDE TÜRKMENİSTAN’IN GÖZDESİ TÜRKİYE

COVID-19 pandemisinin etkisi bütün dünya ülkelerinde başta sağlık, ekonomi olmak üzere çeşitli alanlarda krizlere sebep olurken, Türkiye sağlık alanında geçmişten bugüne yaptığı yatırımlar ve izlediği stratejiyle krizi daha dengeli yönetebilen ülkeler arasında yerini aldı. Bu gelişmeler de sağlık turizmini olumlu yönde etkiledi.

Türkiye özellikle son yıllarda sağlık turizmi açısından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Başta Avrupalı, Orta Doğulu turistler olmak üzere, Rusya ve Türki Cumhuriyetler’den de Türkiye’deki sağlık imkanlarından faydalanmak için gelen turist sayısı ciddi rakamlara ulaşmış durumda. Türkiye ile uzun yıllardır güçlü bağları bulunan ve çeşitli işbirliklerine imza atan Türkmenistan, bu ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Türkmenistan ile Türkiye arasında sağlık turizmi açısından bir elçi gibi çalışmaktan mutlu olduğunu belirten Türkmen iş adamı ve Dmaxtour Yönetim Kurulu Başkan Vekili Seyitnur Azizov, bu alandaki gelişmeleri ve hedeflerini şöyle açıklıyor: “Türkiye, geçmişinden gelen misafirperverlik geleneğini medikal turizm hizmeti anlayışıyla birleştirmiş bir ülke. Dünya ülkeleri artık Türkiye’yi yeni sağlık ortağı ve yükselen medikal turizm merkezi olarak tanıyor. Türkiye, sahip olduğu medikal ve termal turizm kaynaklarını, SPA ve wellness imkanlarını beş yıldızlı otellerle birleştirerek, sağlık turistine kaliteli ve uygun turizm paketleri sunmaktadır. Biz de bu ayrıcalıkları Dmaxtour’un hizmet kalitesiyle buluşturup ülkem Türkmenistan’a daha fazla sunmak adına çalışmaları başlattık. Eşsiz güzelliklere sahip bu ülkeye Türkmen ve diğer Türki Cumhuriyetler’deki misafirlerimizi getirmeyi hedefliyoruz. Dmaxtour olarak iki ülke arasında sağlık turizmi başlatmanın haklı gururunu yaşadığımızı da belirtmeliyim. Sağlık ihtiyaçları nedeniyle yaşanan insan hareketliliği son yıllarda sürekli artış gösteren bir grafiğe sahip. Türkiye ise bu alana çok ciddi yatırımlar yapıyor. Pandemi döneminde de Türkiye’nin sağlık alanında rakiplerine oranla ne denli başarılı bir mücadele sergilediğini gördük. Biz de Dmaxtour olarak başta Türkmenistan olmak üzere tüm dünyadan Türkiye’deki sağlık hizmetlerinden faydalanmak isteyen misafirleri Türkiye’ye getirecek ve ayrıcalıklı seyahat servisleri ile birlikte sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını sağlayacağız.”