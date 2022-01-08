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Sağlık turizminde ’Diplomalı’ destek eleman için önemli adım

Pandemi öncesinde 3 milyar dolarlık ekonomik hacme ulaşan, salgın döneminde de son 10 yılda kazandığı ivmeyi devam ettirmek adına var gücüyle çalışan sağlık turizmi sektörü, destek eleman açığına çare arıyor.

Sağlık 08.01.2022, 12:15
Sağlık turizminde ’Diplomalı’ destek eleman için önemli adım

Pandemi öncesinde 3 milyar dolarlık ekonomik hacme ulaşan, salgın döneminde de son 10 yılda kazandığı ivmeyi devam ettirmek adına var gücüyle çalışan sağlık turizmi sektörü, destek eleman açığına çare arıyor.

Sağlık Turizmi Eğitimi Çalıştayı’na katılan Türk Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Dr. Servet Terziler, "Türkiye’de günde ortalama 2 bin saç ekimi işlemi yapılıyor. Her vaka başına 1 destek eleman olması gerektiğini düşünüyorum. Bu alanda en az 10-15 bin eleman açığımız var. Çalıştay raporumuzu YÖK’e sunacağız. İki yıllık eğitim programları ile, sağlık alanında temel bilgilere sahip nitelikli destek elemanlar yetiştirilmesi hem ülkemizin hem de sektörümüzün önünü açar" dedi.

“Hem Türkiye’nin hem de sektörün önünün açacak proje”

"Katma değeri oldukça yüksek olan bu çalıştayın ana konularından biri ara eleman sorunu hakkındaydı. Ara eleman denilen hizmet erlerinin yetiştirilmesi ile alakalı ortak kalite programı çalıştayımız vardı” diyen Terziler, "Burada öncelikle ara elemanın ifade olarak destek elemanı olarak değiştirilmesi konusunda karar aldık. Destek elemanı ise doktora, destek veren hasta ve doktor arasında bir köprü görevi gören bir birey olduğunu tanımladık. Bu insanlar özellikle İstanbul’da nispeten bulunmasına rağmen Türkiye’nin 81 ilinde sağlık turizmi yapıldığını düşündüğümüz zaman destek elemanlarında hem sayı olarak hem de kalite olarak ciddi sorunlarımız olduğunu görüyoruz. Mümkün olduğu kadar fakültelerde, 2 yıllık programlarda en az 1 yabancı dil ile sağlık turizm destek uzmanı programlar planlandı. Bu noktada dışarıdan gelen destek elemanlarının sağlıktan bir haber olmadan gelen, temelleri yerinde, eğitimli elemanların turizme nasıl olumlu bir etkisi olacağını gördük. Hem Sağlık Bakanlığı’nın, hem Ticaret Odalarının hem de Üniversitelerinin bu noktada politikalarının doğru yazılmasında ne kadar ciddi olduğunu gördük. Kervan yolda düzülür ancak düzmek için geç kalmadığımızı buradaki kalite yolculuğunun planlandığını gördük. Bu konuda devletimizle özel sektörün ortaklaşa çalışması gerektiğini net bir şekilde tespit ettik. Türkiye’de bulunan hekim sayısı yaklaşık 150 bin. Hemşire sayımız ise 750 bin civarında. Türkiye’de günde ortalama 2 bin saç ekimi işlemi yapılıyor. Bu sayı için en az her vaka için bir destek eleman olması gerekiyor. Buradan en az 10 – 15 bin destek elemanı açığı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çalıştay raporlarımızı YÖK’e ilettik. Birebir çalışma yapmak yerine direkt karar merciinden bu işi çözme gayreti içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.

“Avrupa, saç tedavileri için Türkiye’yi tercih ediyor”

Dr. Terziler, saç ekimi ve saç tedavileri alanındaki son gelişmeleri de paylaştı:

"Saç ekimine bakıldığı zaman ön plana çıkan ülkeler arasında İtalya, İspanya, İngiltere, Almanya, Hollanda gibi ülkelerde Türkiye ön planda. Estetik Cerraha bakıldığı zaman yine kıta Avrupa’sından Hollanda, Almanya, İngiltere, Fransa yanında kuzey ülkelerinden Norveç, İsveç, Danimarka gibi ülkelerden çok fazla akımlar aldık. Romanya’dan da güzel akımlar gelmeye devam ediyor. Aynı şekilde Amerika ve Kanada gibi okyanus ötesinden de gelmeye devam ediliyor. Geçen yıl Japonya’dan ve Hindistan’dan yoğun talepler alıyorduk ancak Covis-19, Asya’nın akımını oldukça azalttı. Rakamsal boyutlara baktığımızda özellikle Mart, Nisan, Mayıs aylarında Covid çok ciddi bir yükseliş yaptığından dolayı bizim de ivmemiz azalmaya başladı.

Bana göre dünyanın hemen hemen en kaliteli ve en uygun sağlık hizmeti Türkiye’de sunuluyor. Bu çıkış başlarda saç ekimi gibi spesifik alanlarda İstanbul ve Türkiye marka haline geldi. Özellikle son 5 yılda aylık olarak 50 binin yıllık olarak ise 750 bine varan saç ekim sağlık turistine ulaştık. Bunun da rakama dökülen boyutlarında 2019 yılında yaklaşık olarak 1,5 milyar doları geçen bir hacme ulaştık. Bu hacmin bir diğer yarısı olan estetik cerrahi, diş, göz, genel sağlık hizmetleri gibi tüm branşlardaki akımların doğru tanıtımlarla artış yakaladığını gördük."

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