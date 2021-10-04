Sağlık turizmi sektörü, ihracatçı birliği olmayı istiyor

2019’da 3 milyar dolar ekonomik hacimsel büyüklüğe ulaşan ve 2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren sağlık turizmi sektörü pandemi sonrasına hazırlanıyor. Hizmet ihracatı kapsamında değerlendirilen sağlık turizmi sektörü, ihracatçı birliği olmayı talep ediyor.

Türk Sağlık Turizm Derneği Başkanı Dr. Servet Terziler, “Biz ciddi manada hizmet ihracatı yapıyoruz. Hizmet İhracatçıları Birliği’nin genel sekreterliğe dönüştüğü yeni yapılanmada sağlık hizmetleri ihracatı da alt birlik olarak yer almalı” dedi.

2020 yılını 2019’a göre yüzde 55 düşüş ile kapatan sektörde 2021 yılının ilk altı ayında da aynı oranda düşüş gözlemlendi. Normalleşmenin de etkisiyle bu yılın son çeyreğinde atağa kalkmaya hazırlanan sektör, 2022 yılında kayıplarını telafi etmeyi amaçlıyor. 5 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmayı hedefleyen sektör, bu doğrultuda ihracatçı birliği olmayı talep ediyor.

“Biz ciddi manada hizmet ihracatı yapıyoruz” diyen Terziler, “Genel sekreterliğe dönüşen Hizmet İhracatçıları Birliği’nin yeni yapılanmasında sağlık hizmetleri ihracatı da alt birlik olarak yer almalı. Henüz rakam olarak küçük olmakla birlikte, önümüzde oransal olarak ciddi bir artış beklediğimiz doğru bir yolculuk yapıyoruz. Bu süreçte hem kaliteli hizmet üretilmek hem de bu kaliteli hizmet üretiliyor mu diye bürokrasi tarafından takip edilmek zorunda. Çünkü takip edilmeyen hiçbir şeyin kalite ile devam etmesi mümkün olamaz. Bu nedenle sektör olarak, ihracatçı birliğimizin olması önemli” dedi.

Türkiye’ye saç ekimi için gelenlerin büyük kısmının Avrupalı olduğuna dikkat çeken Terziler, ilk ilgi Araplardan geldiği için algının bu yönde geliştiğini vurguluyor. Son 5 yılda Avrupa’dan çok sayıda talep geldiğini söyleyen Terziler, şöyle devam ediyor: “Çünkü Avrupa’da yaşayan Araplar da bize geldi. Onlardaki sonucu gören Avrupalılar, Türkiye’ye akın etmeye başladı. Türkiye’ye saç ekimi için gelenlerin yüzde 70’inin Avrupa’dan yüzde 30’unun ise Arap dünyasından olduğunu söyleyebilirim. Avrupa’dan hatta tüm dünyadan saç ekim başta olmak üzere insanlar ülkemize gelmeye başladığı anda Avrupa’daki hekimler ne oluyor demeye başladı. Çünkü orada yaklaşık 8-10 bin Euro’ya bir saç ekimi yapılırken Türkiye’deki ortalama fiyat 2 bin Euro civarında. İnsanlar oluk oluk ülkemize geldi. Ülkemizde bu iş yüzde 60-70 kaliteli yapılıyor ama buradaki hedef yüzde 100’ü bulmak. Çünkü dünyada bir marka olduk. Bunu da korumamız gerekiyor”.

Turistlerden 500 milyon dolarlık ek katkı

2019 verilerine göre, Türk sağlık turizminin yaklaşık 3 milyar dolara ulaştığını ve bunun yüzde 50’sinin saç ekiminden elde edildiğini belirten Terziler, “Sıralama; plastik cerrahi, göz, diş, genel sağlık hizmetleri şeklinde devam ediyor. Bu işin lokomotifi olan saç ekim konusunda, 2019’da yaklaşık 700-750 bin saç ekim turisti ortalama 2-3 günlük süreyle ülkemizi ziyaret etti. Bu turistler, saçını ektirip işlemlerini yaptırdığı şehirlerdeki ekonomiye katkı sağlıyor. Bu harcamalarının sayısal değeri tahminlere göre en az yarım milyar dolar civarında. Ortaya çıkan cironun yüzde 100’e yakını Türkiye’de kalıyor. Pandemide fiziki temasa dayalı bir sektör olduğumuz için doğal olarak kayıplar yaşadık. Dünyada normalleşmenin hızlanmasıyla toparlanmaya geçeceğiz. Özellikle saç ekiminde bizim sezonumuz dördüncü çeyrekte başlıyor. 2022 ve 2023 yıllarının Türkiye’nin sağlık turizminin şahlanma yılı olacağını düşünüyoruz” dedi.